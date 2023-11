Alerta Mundial: misteriosa actividad sísmica desata más de 1000 terremotos por día

Islandia, cuenta con más de 200 volcanes activos y más de 600 manantiales naturales de agua caliente. Es uno de los lugares con mayor actividad volcánica del mundo. En este país, habitualmente los temblores no afectan a la cotidianeidad de sus habitantes. No obstante, el número de sismos no para de aumentar y miles de personas evacuaron debido a los temores de una posible erupción volcánica.