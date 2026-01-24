SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de enero 2026 - 09:18

Máximas de más de 30 grados en el AMBA: cuándo volverá la lluvia y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA enfrenta una máxima de 32 grados. El SMN alertó por tormentas severas desde el norte al centro el país.

La máxima para este sábado es de 32 grados en el AMBA.

Télam

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un sábado con mínima de 24 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por calor extremo en otras 12 provincias y se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes para nueve provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este sábado mínima de 24 y máxima de 32, con una jornada ligeramente nublada. Un panorama muy similar le espera al domingo y el comienzo de la semana será con máximas de 36 a 31 grados, dependiendo el día.

Mientras el lunes las marcas se ubican entre los 26 y 36 grados, el martes espera franjas entre los 24 y 34 junto a probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana (10% a 40%).

Alerta por calor extremos y tormentas: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por calor extremo para Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h, con una acumulación entre 20 y 50 mm.

Por otro lado, rige una alerta naranja para gran parte de La Pampa, donde la acumulación puede llegar a una franja entre los 40 y 70 mm.

