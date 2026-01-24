El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un sábado con mínima de 24 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por calor extremo en otras 12 provincias y se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes para nueve provincias.
Máximas de más de 30 grados en el AMBA: cuándo volverá la lluvia y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA enfrenta una máxima de 32 grados. El SMN alertó por tormentas severas desde el norte al centro el país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este sábado mínima de 24 y máxima de 32, con una jornada ligeramente nublada. Un panorama muy similar le espera al domingo y el comienzo de la semana será con máximas de 36 a 31 grados, dependiendo el día.
Alerta por calor extremos y tormentas: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por calor extremo para Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.
A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de 80 km/h, con una acumulación entre 20 y 50 mm.
