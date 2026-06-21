Alerta SUAF: ANSES modificó los topes máximos y cambian las escalas por hijo

Los nuevos límites de ingresos impactan sobre el acceso al haber y también alteran los montos que cobran las familias.

La actualización por movilidad modificó los límites de ingresos y los valores que perciben millones de trabajadores registrados por el sistema SUAF.

ANSES actualizó las escalas y los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), una modificación que afecta a millones de trabajadores registrados que cobran el salario familiar por hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad a cargo.

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Los cambios se aplican como consecuencia de la movilidad mensual establecida por el Gobierno nacional y repercuten tanto en los requisitos de acceso, como en los montos que recibe cada familia, según su nivel de ingresos. Las escalas fueron recalculadas luego del aumento del 2,15%, que comenzará a regir para las prestaciones de julio.

Uno de los puntos más relevantes es la actualización de los topes máximos permitidos para continuar cobrando asignaciones familiares. Cuando uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual establecido por ANSES, todo el hogar pierde automáticamente el derecho a percibir el beneficio , incluso si los ingresos totales del grupo permanecen por debajo del tope general.

Con la actualización prevista para julio, ANSES estableció nuevos límites para acceder al SUAF . El ingreso individual máximo permitido pasa a ser de $3.034.844 mensuales . Si cualquiera de los integrantes del grupo familiar supera esa cifra, el beneficio deja de corresponder automáticamente.

El ingreso total del grupo familiar no podrá superar los $6.069.688 mensuales para continuar dentro del sistema de asignaciones familiares. Estos límites son utilizados por ANSES para determinar quiénes mantienen el derecho al cobro de las asignaciones y en qué escala quedan ubicados.

La actualización responde al mecanismo de movilidad que ajusta mensualmente los valores tomando como referencia la inflación informada por el INDEC. En este caso, la variación aplicada para julio surge del IPC de mayo de 2026. Los topes son importantes porque no solamente definen el acceso al beneficio, sino también el monto que corresponde cobrar.

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¿Cuánto se cobra por hijo si superás el primer rango de ingresos?

Las asignaciones familiares del SUAF funcionan mediante un esquema escalonado. A medida que aumentan los ingresos familiares, disminuye el valor de la prestación por hijo.

las familias ubicadas en el primer rango de ingresos perciben $74.033 por hijo

perciben $74.033 por hijo quienes integran el segundo rango cobran $49.940 por hijo

cobran $49.940 por hijo en el tercer tramo de ingresos la asignación se reduce a $30.206

la asignación se reduce a $30.206 quienes se encuentran dentro del cuarto rango reciben $15.586 por hijo

La diferencia entre la escala más baja y la más alta supera los $58.000 por hijo. Pequeños cambios salariales pueden modificar la escala de pertenencia y generar variaciones en el monto percibido cada mes.

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Qué pasa con las asignaciones por hijo con discapacidad y sus nuevos montos

La actualización también impacta sobre las asignaciones familiares destinadas a hijos con discapacidad. En estos casos, los valores son significativamente superiores.

en el primer rango de ingresos familiares corresponde una asignación de $241.041 por hijo con discapacidad

familiares corresponde una asignación de $241.041 por hijo con discapacidad en el segundo rango , el valor asciende a $170.522

, el valor asciende a $170.522 para el tercer tramo de ingresos, la prestación queda fijada en $107.621

La normativa contempla condiciones especiales para los beneficiarios con discapacidad y no aplica determinados límites vinculados con la edad de los hijos. La acreditación de la discapacidad debe encontrarse registrada y validada ante ANSES mediante la documentación correspondiente para acceder al beneficio.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pago por terminación de DNI

Los pagos de las asignaciones familiares continúan realizándose según el cronograma habitual establecido por ANSES. Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI del titular de la prestación.

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio

DNI terminados en 3: martes 14 de julio

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio

DNI terminados en 8: martes 21 de julio

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

Los titulares del SUAF reciben el pago directamente en la cuenta bancaria declarada ante el organismo, sin necesidad de realizar trámites adicionales. ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y bancarios para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de las prestaciones.