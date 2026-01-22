Atención conductores: sin TelePase se paga más caro el peaje en dos rutas importantes, ¿cuáles son? + Seguir en









La nueva concesionaria de la Autovía del Mercosur comenzó su gestión con un fuerte cambio en el esquema tarifario.

Sin TelePase se paga más caro el peaje en dos rutas importantes. Mariano Fuchila

Tras el inicio de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), comenzó a evidenciarse el impacto del nuevo esquema de privatización vial impulsado por el Gobierno nacional: quienes no cuenten con el sistema TelePase deben pagar el doble del valor del peaje. La medida rige en los tramos de las rutas 12 y 14.

La decisión fue avalada por Vialidad Nacional y se apoya en una modificación introducida en los pliegos antes de la adjudicación. A partir de ese cambio, las estaciones de cobro manual pasaron a ser consideradas vías mixtas, lo que habilita a la empresa a duplicar la tarifa base del TelePase para todos los usuarios que paguen mediante tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR. Además, la empresa Autovía del Mercosur, la cual se hizo cargo del tramo, eliminó el cobro en efectivo.

El recorrido comprende cerca de 700 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana. En las cuatro estaciones de peaje rehabilitadas entre Paso de los Libres, en Corrientes, y Campana, en la provincia de Buenos Aires, la tarifa para automóviles con TelePase quedó fijada en $1.886,87. En tanto, los usuarios que no cuentan con ese sistema deben abonar $3.773,75, es decir, un 100% más.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa La nueva concesionaria de la Autovía del Mercosur comenzó su gestión con un fuerte cambio en el esquema tarifario. Mariano Fuchila La medida generó cuestionamientos entre los usuarios habituales de la autovía, especialmente en zonas donde el uso del sistema electrónico no está plenamente extendido, y reavivó el debate sobre el acceso y la equidad en el cobro de peajes en rutas nacionales.

Peajes en rutas nacionales: avanza una suba de hasta 19% En medio de lo que fue el avance del plan de privatización del sistema vial, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició un proceso de consulta pública para aplicar un incremento de hasta 19% en los peajes de las rutas nacionales actualmente concesionadas a Corredores Viales S.A.

La convocatoria quedó establecida mediante la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se encuadró dentro del mecanismo de Elaboración Participativa de Normas, que habilita a la ciudadanía a opinar antes de la definición final de los nuevos valores. Tras evaluar la propuesta, que fija un precio mínimo de $1.500 para vehículos livianos, la DNV consideró “apropiada” la actualización y elaboró los proyectos que ahora se someten a discusión pública. Uno de los cambios centrales es la eliminación de la diferencia tarifaria entre el pago manual y el automático. De prosperar la medida, los usuarios de TelePASE dejarán de contar con descuentos y abonarán el mismo valor que quienes paguen en efectivo, sin distinción por franja horaria ni modalidad.

