Alertan por uso ilegal de apps de viajes en Iguazú: remiseros promueven su propia aplicación

La polémica se originó con reciente declaraciones del vocero de UBER, Juan Labaqui, quien aseguró a “La Voz de Cataratas” que la “legalidad” de esa compañía y otras plataformas se rige por normativas nacionales. En respuesta, los remiseros recordaron que el transporte privado de pasajeros es regulada por medio de ordenanzas, tal como lo estableció el Municipio de Puerto Iguazú y todos los departamentos del territorio nacional. “UBER, como todas plataformas, son meros intermediarios en la comunicación y/o solicitud de viajes, pero que debe respetar la estructura normativa vigente para cada actividad en donde se involucra. A la fecha, no existe norma nacional que regule la actividad de remise, sino que son los municipios los encargados de su regulación”, resaltaron.

Asimismo, los gremialistas remarcaron que todos los municipios cuentan con la regulación y que actualmente “se encuentran en plena discusión sus respectivas actualizaciones de acuerdo con los avances del mismo, como en este caso específico, la incorporación de nuevos medios de comunicación y/o solicitudes de viajes, como por ejemplo las aplicaciones de celulares”.

En esa línea, también repudiaron la opción que posee UBER de sumar a choferes de taxi registrados a su aplicación. “Esto conlleva la competencia desleal, cuando en los hechos la actividad está debidamente regulada y los participantes deben cumplir con sus obligaciones para encontrarse habilitados. Esta empresa promueve la actividad en la marginalidad, desarrollándose en forma ilegal, afectando la seguridad de los intervinientes en caso de siniestros”, sostuvieron.

Los remiseros recordaron además las declaraciones el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú, Juan José Ranoldy, quien recientemente aseguró que “el municipio como autoridad de control se rige por la ordenanza vigente de taxis y remises y que cuando un vehículo, que es taxi o remis cumple los requisitos que indica la Ordenanza, está en regla”.

Ranoldy también expresó que el trabajo (de los choferes) debe ser en “un plano de igualdad o subimos los requisitos para todos o bajamos, pero debe haber igualdad en ese punto justamente para preservar el trabajo de aquellos que están bajo un sistema que establece la ordenanza que son los taxistas y remises”.

Según la Farem, la app impone en esta actividad la “precarización laboral, la competencia desleal e ilegalidad en todas sus modalidades, desconociendo toda norma nacional, provincial y municipal para prestar el servicio privado de pasajeros que ostenta en nuestro país”.

Desde la federación de remiseros insistieron en que es necesaria la protección de los trabajadores, las empresas y la ciudadanía en general, y para ello, es fundamental tomar medidas específicas contra las manifestaciones públicas que promueven delitos, la ilegalidad, la competencia desleal y la inseguridad como factores para promover su negocio, el cual cuenta con el agravante de carecer de tributo en el país. Por ese motivo, anunciaron que “se procederá a promover las denuncias penales y civiles contra Labaqui, quien actúa como vocero del fraude que ostenta el proceder de esta empresa antijuridica en Argentina”.

En ese marco, el titular de la Federación, Alejandro Poli, recordó que está vigente la utilización de la aplicación 24x7 que se desarrolló en conjunto con los dueños y empresarios de agencias de remises, titulares de autos y el sindicato de remiseros, con vehículos y locales a la calle habilitados.

“Está en la provincia de Buenos Aires y estamos haciendo el lanzamiento ahora en Corrientes. Se está trabajando en más aperturas en San Luis, Salta y Jujuy, donde ya se inauguraron dos bases de la Federación, donde no sólo se va a defender los derechos profesionales de los trabajadores, sino también que son los locales donde los trabajadores se juntan para poder debatir, trabajar en conjunto, mancomunadamente y usar esos locales de la federación como lugar de encuentro para poder tener un lugar para desayunar, para almorzar, tener baño, tener para descansar”, indicó Poli.

image.png

Según expresó el dirigente gremial, la aplicación 24x7 es argentina, cumple el convenio colectivo de trabajo y tiene los mismos servicios que Uber. “La realidad es que a diferencia de Uber tenemos más seguridad, primero porque los autos están habilitados, segundo porque son locales habilitados, donde la gente cuando va a pedir trabajo se inscribe y es recibido, inscrito y habilitado los vehículos, y tercero cumple el convenio colectivo de trabajo que reglamenta nuestra actividad el 773/ 2019”, manifestó.

“A diferencia de Uber nosotros creemos en la legalidad y estamos para competir con cualquier transnacional, cumpliendo con nuestros impuestos, ya que para una comunidad organizada necesitamos una actividad regulada y creemos que la única forma que podemos competir contra estas transnacionales ilegales como Uber o como cualquier otras que están ingresando al país y que no sacan números de CUIT, no abren locales, no registran los autos, no registran los choferes, no declaran los locales donde prestan servicio, no hay una comunicación directa entre los autos y el dueño de la agencia y, por ende, los pasajeros viajan en autos que en realidad no sabemos si es la documentación real del que viene en el auto o si es un robo de identidad con autos que no están habilitados, con gente que no está preparada”, sentenció Poli.