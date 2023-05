Allanaron el jardín de Palermo donde hubo denuncias por abuso sexual

"Al principio no sabíamos si era la imaginación de los chicos, porque todos decían que había algo, pero que no podían contarlo porque era un secreto con la seño", dijo sobre la situación frente a la cual los chicos "empezaron a manifestarse de diferentes maneras".

A partir del miércoles pasado surgió la inquietud de las familias y comenzaron las denuncias. Mariela relató: "Una mamá me comunicó una situación donde la maestra hacía un juego que no les gustaba a los chicos, lo que no me pareció nada normal", y agregó que "con el premio de darles helado o torta, hacían una ronda con una canción y los iban llevando hasta llegar a bajarse los pantalones y sacarse la ropa".

Además, afirmó que "la directora está involucrada. No puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el teléfono (filmando), mientras los chicos bailaban. Otros dicen que en la dirección la maestra les daba torta para facilitar los abusos".

A su vez, se refirió a las ventanas de las aulas, que "estaban tapadas con cortinas, cartones, cajas y demás", y a la biblioteca del jardín, "que tiene una tela que divide la sala al medio. Por eso hay cosas que nosotros le pedimos explicaciones a la directora, la cual no sabe qué decir", concluyó en diálogo con Télam.