Ofrecen una recompensa de $10 millones para identificar al autor de un abuso sexual contra una menor en Miramar

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional tras el ataque ocurrido en enero en una playa bonaerense. Buscan reunir datos que permitan identificar y detener al agresor, que todavía no fue localizado.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información clave que permita identificar al responsable de un caso de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad contra una adolescente de 16 años ocurrido en Miramar, provincia de Buenos Aires.

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La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial , en el marco de una investigación que continúa sin avances respecto de la identidad del agresor. Según la resolución, el objetivo es “recabar información que permita la individualización, localización y posterior detención del responsable”.

De acuerdo con la causa judicial, el hecho ocurrió el 29 de enero de 2026 cerca de las 5:15 de la mañana, en la playa ubicada a la altura de la calle 31 de Miramar. La víctima fue una adolescente de 16 años.

La descripción incorporada al expediente señala que el sospechoso sería “un hombre de aproximadamente 30 años, de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro” , que al momento del ataque vestía buzo y pantalón negro.

La resolución sostiene que, debido a la gravedad del hecho y a que la víctima era una menor “en situación de extrema vulnerabilidad”, resultaba necesario avanzar con un ofrecimiento de recompensa para intentar obtener testimonios o datos relevantes para la investigación.

La medida fue impulsada tras un pedido realizado el 10 de abril por el ayudante fiscal Martín Spezia, con intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado, a cargo de la fiscal Ana María Caro.

El otorgamiento de recompensas está previsto en la Ley 26.538 y en la Resolución 828/2019 del entonces Ministerio de Seguridad, que habilita este tipo de mecanismos en investigaciones complejas o de gravedad.

Quienes tengan información útil podrán comunicarse de manera anónima y gratuita al 134, la línea habilitada por el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

La resolución también establece que la identidad de quienes aporten información será preservada y que el pago de la recompensa quedará sujeto a un informe de mérito elaborado por la autoridad judicial interviniente.

Además, el Gobierno instruyó a las fuerzas federales de seguridad y policiales para que difundan el afiche oficial de búsqueda en medios gráficos, radiales, televisivos y otras plataformas de alcance nacional.