El Gobierno bonaerense lanzó la 5° edición del concurso literario "Ellas no fueron contadas" + Agregar ámbito en









El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires autorizó una nueva edición del certamen, destinado a visibilizar historias de mujeres y diversidades. Además, aprobó un presupuesto de $4,2 millones para la entrega de premios a las obras ganadoras.

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires oficializó la realización de la quinta edición del concurso literario "Ellas no fueron contadas", una iniciativa que busca promover relatos sobre mujeres y diversidades desde una perspectiva de género. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense.

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La resolución autoriza una nueva edición del certamen, creado en 2020 con el objetivo de "promover nuevas prácticas culturales y modos comunitarios de vincularse, en función de fortalecer redes de mujeres y diversidades, a través de la difusión de sus historias de vida".

En los fundamentos de la norma, la cartera que conduce Estela Díaz sostuvo que el concurso constituye "una política pública de visibilización de las mujeres y de otras identidades de género que históricamente han sido ignoradas o sometidas al silencio" y que la propuesta busca estimular la circulación de relatos vinculados a la cultura bonaerense "en clave de género" para promover transformaciones sociales orientadas a la igualdad.

La resolución también aprueba las bases y condiciones de la quinta edición del concurso, donde se establecen los requisitos de participación, el mecanismo de inscripción, la modalidad de evaluación y los premios destinados a los tres primeros lugares de cada una de las tres categorías previstas para esta convocatoria.

Asimismo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad autorizó una partida de hasta $4.200.000 para el pago de los premios, con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2026.

La norma también conforma el Comité de Preselección, integrado por Vivian Beatriz Elem, Manuela Palma y María Fernanda Ronconi, y designa como integrantes ad honorem del jurado a Stella Calloni, Haydee Raquel Selva Robles y Julia Risso.