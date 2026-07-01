El Gobierno creó el Programa Piloto Aliados para la inclusión sociolaboral de personas en tratamiento por consumo problemático + Agregar ámbito en









La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación aprobó la iniciativa que articula al Estado con empresas, ONGs e instituciones académicas para capacitar en oficios e insertar laboralmente a beneficiarios de la Red SEDRONAR. Una segunda resolución corrigió un error material en el anexo de lineamientos

El texto establece que los Aliados podrán aportar vacantes de empleabilidad, referentes para el seguimiento de los beneficiarios, insumos, capacitaciones, financiamiento o instalaciones.

El gobierno nacional creó este miércoles el Programa Piloto "Aliados", orientado a promover la inclusión sociolaboral de personas que atraviesan la etapa avanzada de tratamiento por consumo problemático de sustancias. Lo hizo a través de la Resolución 87/2026 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), dependiente del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial.

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La medida, firmada por el secretario Roberto Esteban Moro, fue impulsada en el ámbito de la Subsecretaría de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas, en articulación con la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas y el Observatorio Argentino de Drogas (OAD).

Según los considerandos de la norma, las personas en etapa avanzada de tratamiento suelen ser socialmente estigmatizadas y cuentan con escasas oportunidades para acceder a un empleo o desarrollar un proyecto de vida que les permita una inserción social y económica sostenible. Por ese motivo, el programa busca construir un entorno capaz de brindar oportunidades reales de inclusión, mediante formación en oficios, acompañamiento personalizado y articulación con actores del sector público y privado, denominados "Aliados".

La resolución aclara que la implementación no implica erogación presupuestaria adicional, ya que se llevará adelante con los recursos humanos y materiales disponibles en la órbita de SEDRONAR, y que quienes adhieran lo harán con carácter ad honorem.

El texto establece que los Aliados podrán aportar vacantes de empleabilidad, referentes para el seguimiento de los beneficiarios, insumos, capacitaciones, financiamiento o instalaciones, sin que ello implique una relación asociativa con el Estado. Para participar, cada organización deberá suscribir una Carta de Adhesión, mientras que los beneficiarios firmarán un Consentimiento Informado. La norma también aprobó los modelos de carta para los "Referentes Aliados" -estudiantes que realizan una práctica formativa no rentada para acompañar a los participantes- y para los dispositivos de la Red SEDRONAR que decidan sumarse.

De acuerdo con el Anexo I de lineamientos del programa, la población objetivo son personas mayores de 18 años que se encuentren en tratamiento en algún dispositivo de la Red SEDRONAR y que voluntariamente decidan participar. El proceso contempla tres etapas sucesivas: capacitación en habilidades blandas, capacitación en oficio certificado y una instancia final de empleabilidad, con una exigencia de asistencia mínima del 80% para avanzar entre etapas. El documento precisa que el programa no garantiza a la totalidad de los beneficiarios el acceso a un empleo, dado que dependerá de la disponibilidad de vacantes de cada Aliado, y que el acompañamiento de SEDRONAR se extiende hasta seis meses después de la inserción laboral. Para la gestión del programa se crearon tres instancias internas: el Comité de Coordinación del Programa Aliados (CCPA), encargado de la coordinación general y la selección de beneficiarios; el Equipo Interdisciplinario del Programa Aliados (EIPA), a cargo de la gestión operativa; y el Equipo Técnico Tratante (ETT), integrado por los profesionales de cada dispositivo que llevan adelante la rehabilitación de los participantes. Todos ellos desempeñarán sus funciones con carácter ad honorem, según establece la resolución.