Bitcoin supera los u$s126.000 y arrastra a Ethereum en medio de una ola de inversión institucional récord

Los ETF de criptomonedas registraron entradas históricas de capital, con más de u$s4.400 millones en seis días. La debilidad del dólar y el impasse por el cierre de gobierno de EEUU impulsan el rally cripto.

Conocido en la jerga cripto como "Uptober", este mes es históricamente bueno para Bitcoin y el resto de las criptomonedas.

Bitcoin (BTC) renovó su máximo histórico al superar los u$s126.000 , en una tendencia que impulsa al resto del mercado cripto, de acuerdo a Binance . Ethereum (ETH) avanza hacia los u$s4.700 y se acerca rápidamente a su récord de u$s4.900 , en un rally que encuentra explicación tanto en que se trata de un mes tradicionalmente alcista, y conocido en la jerga como "Uptober" , la coyuntura económica estadounidense y el creciente apetito institucional por estos activos.

Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin protagonizaron una jornada histórica el lunes: captaron u$s1.190 millones netos , la segunda mayor entrada de capital desde su lanzamiento, solo superada por los u$s1.370 millones del 7 de noviembre pasado , tras el triunfo electoral de Donald Trump.

La racha se extiende por seis ruedas consecutivas, con ingresos que superan los u$s4.400millones , según Farside Investors. Desde su debut, estos vehículos de inversión acumulan más de u$s60.000 millones . Como viene siendo habitual, el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock concentró la mayor parte de los flujos, con u$s967 millones ingresando el lunes a este producto.

En el caso de Ethereum , los ETF al contado ya controlan más del 10% del suministro total del segundo token más importante del mercado. Según StrategicETHReserve , las tenencias combinadas llegaron a 12,48 millones de ETH, equivalente al 10,31% de la oferta total.

Las empresas tesoreras de Ethereum poseen colectivamente unos 5,66 millones de ETH (4,68% del suministro), mientras que los ETF mantienen aproximadamente 6,81 millones de ETH (5,63%).

El repunte también disparó las expectativas en los mercados de predicción. Los apostadores de Polymarket asignan un 85% de probabilidades de que ETH alcance los us5.000 o más antes de fin de año. En similar sintonía, los participantes de Kalshi, plataforma de predicción con sede en Estados Unidos, proyectan una probabilidad del 83% para ese mismo suceso.

Dólar débil, cripto fuerte

Para los analistas, la debilidad del dólar estadounidense está beneficiando claramente al bitcoin y, por efecto dominó, al resto de los criptoactivos.

El billete verde arrastra la fragilidad del cierre de gobierno de Donald Trump, que cumple una semana sin solución a la vista por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, sumado a las perspectivas de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).