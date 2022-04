No solo son los loros, estos animales ¡también hablan!

En esa búsqueda, la investigación realizada en el Reino Unido arrojó que los delfines se llevan la corona de los animales que más hablan. “Si alguna vez estás en el agua con los delfines casi nunca hay silencio, siempre está vocalizando”, explicó Arik Kershenbaum, zoólogo de la Universidad de Cambridge.

No obstante, arrojan también que el loro yaco es uno de los pájaros más parlanchines del mundo animal gracias a su gran capacidad para reproducir el lenguaje. Es el pájaro hablador (e imitador) por excelencia, sólo superado por la gran capacidad habladora del Miná del Himalaya

Ahora, los científicos dedican parte de su investigación a estudiar lo que los animales pueden enseñarnos sobre el lenguaje humano. Por ello, han identificado ciertas mutaciones genéticas en pájaros cantores que podrían arrojar luz sobre cómo ocurren los trastornos del habla en las personas.

Asimismo, afirman que los animales emiten sonidos para emitir advertencias, atraer parejas, encontrar a sus grupos y defender su territorio. Al igual que nosotros, sus cuerdas vocales cumplen una serie de propósitos que sientan sus bases sociales y aseguran su supervivencia.

La hiena y la alondra, se suman a la lista

Las hienas manchadas, a diferencia de los loros y los delfines, no son tan directas en su habla, pero sí emite sonidos. Precisamente ríen y aúllan. Pueden producir hasta 10 tipos diferentes de vocalización. Los sonidos de la "risa" de las hienas contienen información importante sobre el estatus del animal, afirman científicos.

A su vez, la alondra intenta compararse con el loro, y reproduce (en menor medida) sonidos familiares (ladridos de perros, piropos, cantos).

El pato que habla

Además, meses atrás se conoció que un científico neerlandés descubrió antiguas grabaciones de un pato almizclero imitando la frase "You bloody fool!" ("¡Maldito tonto!"), aprendida cuando fue criado por humanos en un parque de aves australiano.

El científico de la Universidad de Leiden, Carel Ten Cate, dijo que lo interesante de la expresión vocal del ave acuática, apodada "Ripper", no era tanto el mensaje, sino el hecho que pudiera imitar a los humanos.

"Definitivamente se basa en la voz humana, aunque la pronunciación es un poco extraña, que podría ser el acento australiano, no lo sé", dijo Ten Cate, que publicó sus hallazgos en la revista de investigación biológica Philosophical Transactions of the Royal Society.

Dijo que al principio se había preguntado si las grabaciones, realizadas en la década de 1980, podrían ser un engaño, pero fueron realizadas por el ornitólogo Peter Fullagar, coautor del artículo. Las grabaciones se habían guardado en un archivo de sonido y se habían consultado ocasionalmente hasta que Ten Cate las redescubrió en el curso de su investigación sobre el aprendizaje vocal en las aves.

Ten Cate dijo que Ripper tenía algo más en su repertorio: también podía hacer un ruido como el de una puerta que se cierra y su pestillo haciendo clic.

Algunas especies de animales, sobre todo aves como los loros y los pájaros cantores, son capaces de imitar el habla humana. Pero el fenómeno es raro, aunque algo más común en animales criados por humanos.

"Encontrar una especie ajena a estos grupos (...) en un pato, es bastante extraordinario. Se trata de un hecho evolutivo independiente de la capacidad de aprendizaje vocal, lo cual es muy especial", afirma Ten Cate.