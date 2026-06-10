ANMAT prohibió medicamentos, cosméticos infantiles y productos ortopédicos: los motivos

aEl organismo ordenó el retiro del mercado de artículos falsificados o sin registro, inició sumarios administrativos y dispuso denuncias penales contra las firmas involucradas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de una serie de medicamentos, cosméticos infantiles y productos ortopédicos que presentaban irregularidades sanitarias. Las medidas fueron oficializadas este miércoles mediante distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, las decisiones surgieron a partir de inspecciones realizadas en comercios, investigaciones propias y denuncias recibidas por la autoridad sanitaria. Las actuaciones concluyeron con la detección de productos falsificados, artículos sin inscripción sanitaria y dispositivos médicos que carecían de las autorizaciones correspondientes .

Las resoluciones, firmadas por el administrador nacional de la ANMAT , Luis Eduardo Fontana , también contemplan la apertura de sumarios administrativos, la presentación de denuncias penales y la prohibición de cualquier forma de publicidad vinculada a los productos alcanzados.

Desde el organismo señalaron que las restricciones se mantendrán vigentes hasta que los artículos involucrados acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.

Entre las medidas adoptadas, la ANMAT ordenó el retiro inmediato de una presentación de morfina identificada como "Oramorph 2 mg/ml solución oral", luego de comprobar que se trataba de un producto falsificado.

La investigación se inició tras la denuncia de un paciente de la ciudad santafesina de Esperanza que aseguró no haber obtenido el efecto terapéutico esperado luego de adquirir el medicamento en una farmacia.

Posteriormente, la firma Alef Medical Argentina S.A. informó que esa presentación no se comercializa en el país y que el envase presentaba diferencias respecto de los originales. A su vez, el fabricante internacional desconoció la autenticidad del lote investigado, por lo que la autoridad sanitaria resolvió su prohibición y dispuso la correspondiente denuncia penal.

También quedaron alcanzados cosméticos infantiles

cosmetico niños Freepik

Otra de las disposiciones alcanzó a diversos cosméticos dirigidos al público infantil que se comercializaban sin inscripción sanitaria y sin haber ingresado al país a través de importadores habilitados.

La medida incluye labiales, rubores, polvos compactos, mascarillas faciales y toallas húmedas comercializados bajo distintas marcas. Según explicó la ANMAT, la falta de registro impide verificar la composición, seguridad y calidad de los productos, por lo que se resolvió prohibir su venta y distribución en todo el territorio nacional.

El organismo precisó que la restricción permanecerá vigente hasta que los fabricantes o importadores regularicen la situación y obtengan las autorizaciones correspondientes.

Prohibieron dispositivos ortopédicos sin habilitación

La autoridad sanitaria también avanzó sobre distintos productos ortopédicos comercializados bajo la marca Grupo Ortopedia Modelo, entre ellos pesarios de silicona, correctores nocturnos para Hallux e inmovilizadores de muñeca.

La investigación comenzó tras detectarse unidades en establecimientos habilitados de Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las actuaciones, los inspectores constataron que los productos no contaban con registro sanitario ni inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Además, se verificó que la empresa involucrada carecía de habilitación para fabricar o importar este tipo de artículos. Frente a esa situación, la ANMAT ordenó la prohibición de uso y comercialización, inició un sumario administrativo y suspendió la distribución interjurisdiccional de los productos hasta que se obtengan las autorizaciones exigidas por la legislación vigente.

Desde el organismo remarcaron que las medidas buscan proteger la salud pública frente a la circulación de productos ilegítimos o sin control sanitario, y ratificaron que las prohibiciones continuarán vigentes hasta que se regularice la situación de cada uno de los artículos alcanzados.