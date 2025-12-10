Lanzan un innovador medicamento de Lilly para obesidad y diabetes tipo 2

Adium anunció el lanzamiento de tirzepatida, medicamento aprobado por ANMAT para el tratamiento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. El producto estará disponible en el mercado a partir de diciembre en su presentación de lapiceras multidosis prellenadas KwikPen.
La compañía firmó un acuerdo con Lilly que la autoriza a promover, comercializar y distribuir esta innovadora molécula en todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Brasil, México y Colombia.
Cómo funciona el tratamiento
La tirzepatida se utiliza únicamente bajo prescripción médica, como complemento de dieta y ejercicio para tratar la diabetes tipo 2 insuficientemente controlada y para el manejo crónico del peso en personas con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27) que presenten condiciones relacionadas como hipertensión, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes o apnea del sueño.
Se administra como solución inyectable subcutánea de frecuencia semanal, en dosis escalonadas de 2,5 mg a 15 mg, según la respuesta de cada paciente. Es un agonista dual de los receptores GIP y GLP-1: el GLP-1 reduce la ingesta de alimentos aumentando la saciedad y enlenteciendo el vaciamiento gástrico, mientras que el GIP modula el metabolismo del tejido adiposo, contribuyendo a un mayor descenso de peso sostenido.
Una respuesta a una epidemia regional
Según la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad y el sobrepeso en las Américas aumentaron del 44,4% en 1990 al 67,5% en 2022, con proyecciones de alcanzar el 73,2% en 2030. En Argentina, la prevalencia de exceso de peso según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 alcanzó el 66,1%.
"Sumar este tratamiento a nuestro portafolio refuerza nuestro compromiso con la innovación y con los pacientes", indicó el doctor Javier Hermida, director Médico de Adium Argentina.
