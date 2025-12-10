Lanzan un innovador medicamento de Lilly para obesidad y diabetes tipo 2 + Seguir en









Adium lanza tirzepatida en Argentina, medicamento aprobado por ANMAT para obesidad y diabetes tipo 2. Estará disponible en diciembre en lapiceras prellenadas.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad y el sobrepeso en las Américas aumentaron del 44,4% en 1990 al 67,5% en 2022, con proyecciones de alcanzar el 73,2% en 2030.

Adium anunció el lanzamiento de tirzepatida, medicamento aprobado por ANMAT para el tratamiento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. El producto estará disponible en el mercado a partir de diciembre en su presentación de lapiceras multidosis prellenadas KwikPen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía firmó un acuerdo con Lilly que la autoriza a promover, comercializar y distribuir esta innovadora molécula en todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Brasil, México y Colombia.

Cómo funciona el tratamiento La tirzepatida se utiliza únicamente bajo prescripción médica, como complemento de dieta y ejercicio para tratar la diabetes tipo 2 insuficientemente controlada y para el manejo crónico del peso en personas con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27) que presenten condiciones relacionadas como hipertensión, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes o apnea del sueño.

Se administra como solución inyectable subcutánea de frecuencia semanal, en dosis escalonadas de 2,5 mg a 15 mg, según la respuesta de cada paciente. Es un agonista dual de los receptores GIP y GLP-1: el GLP-1 reduce la ingesta de alimentos aumentando la saciedad y enlenteciendo el vaciamiento gástrico, mientras que el GIP modula el metabolismo del tejido adiposo, contribuyendo a un mayor descenso de peso sostenido.

Una respuesta a una epidemia regional Según la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad y el sobrepeso en las Américas aumentaron del 44,4% en 1990 al 67,5% en 2022, con proyecciones de alcanzar el 73,2% en 2030. En Argentina, la prevalencia de exceso de peso según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 alcanzó el 66,1%.

"Sumar este tratamiento a nuestro portafolio refuerza nuestro compromiso con la innovación y con los pacientes", indicó el doctor Javier Hermida, director Médico de Adium Argentina.

Temas Salud

Anmat