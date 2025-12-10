La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, venta y distribución de varios productos de limpieza y de un conjunto de insumos médicos, tras detectar múltiples irregularidades durante inspecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata.
ANMAT suspendió la venta de una línea de productos de limpieza y de insumos médicos
El organismo ordenó retirar del mercado distintas partidas de artículos domisanitarios y equipamientos quirúrgicos por falta de registros, fallas de rotulado y riesgos para la salud. También inició sumarios a las empresas involucradas.
La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca
ANMAT prohibió dos modelos de equipos estéticos y abrió un sumario a la empresa fabricante
ANMAT suspendió la venta de una línea de productos de limpieza
Mediante la Disposición 9039/2025, el organismo ordenó frenar la comercialización en todo el país de distintos lotes de los artículos Swell, entre ellos: limpiadores desodorantes y desinfectantes, suavizante para ropa, cloro concentrado, gel clorado, aguas lavandinas, desengrasantes, quita sarro y detergentes.
La medida también alcanzó al producto “Splash Col Swell”, elaborado y envasado por Grupo JAC S.A., empresa sobre la que la ANMAT inició un sumario sanitario junto a su director técnico, José María Rizzi, por comercializar productos sin registro y por usar rótulos diferentes a los aprobados.
Las actuaciones se originaron en una inspección en la planta de la firma en Malvinas Argentinas, donde el Departamento de Domisanitarios detectó artículos sin inscripción vigente y otros con incumplimientos en su fabricación y rotulado. Además, se verificó el tránsito interjurisdiccional de la mercadería entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Tras estas constataciones, la ANMAT dispuso que Grupo JAC S.A. queda inhibida de elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios, hasta regularizar su situación.
Insumos médicos bajo investigación
En paralelo, a través de la Disposición 9017/2025, el organismo aplicó una medida similar sobre los productos médicos Puntas de Shaver marca Smith & Nephew y Puntas de Shaver marca Stryker, distribuidos por la firma TECNOPROT, perteneciente a Jorge Mauricio Duarte.
Durante una inspección en su establecimiento de Mar del Plata, el personal de la ANMAT encontró arpones, puntas de shaver, elementos de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla y cemento quirúrgico, entre otros insumos, cuya procedencia no pudo ser acreditada. El responsable del lugar aseguró desconocer el origen del material.
Las verificaciones posteriores en las empresas titulares de los registros —Valmi S.R.L., en el caso de Smith & Nephew, y Stryker Corporation Sucursal Argentina— confirmaron que los productos hallados no fueron distribuidos por sus representantes oficiales.
Ante la imposibilidad de certificar su legitimidad, la ANMAT concluyó que se trata de insumos en infracción, que representan un riesgo sanitario para los pacientes, y prohibió a TECNOPROT realizar traslados interjurisdiccionales hasta contar con la habilitación correspondiente.
