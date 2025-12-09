La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca de consumo masivo + Seguir en









La medida fue oficializada en el Boletín Oficial. El organismo detectó que los artículos se fabricaban y comercializaban sin las autorizaciones sanitarias correspondientes.

El organismo detectó que la marca operaba sin registro ni habilitación en la fabricación de domisanitarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, venta y distribución en todo el país de todos los productos domisanitarios de la marca Marclean. La decisión quedó oficializada este martes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 9018/2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución alcanza a todos los lotes de limpiadores, desengrasantes y cualquier otro producto de la firma. Según el expediente, la actuación comenzó tras un oficio judicial enviado por la Unidad Fiscal Mar del Plata, que alertó sobre la producción y comercialización de artículos que no cumplían con la normativa vigente.

aviso_335710 El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal informó que los productos analizados correspondían a detergentes y lavavajillas desengrasantes. Uno de ellos figuraba rotulado como “Detergente Ultra Concentrado”, elaborado por Bathan Group S.A. para Marclean SRL. Sin embargo, ANMAT verificó que ni la empresa productora ni la marca estaban registradas ante el organismo.

En el caso de Bathan Group S.A., se constató que había iniciado el trámite de habilitación, pero no lo completó, por lo que carece de autorización. Además, la compañía declaró mediante un oficio judicial que no produce artículos para Marclean ni mantiene relación comercial con esa firma.

ANMAT detergente La entidad verificó que ni Marclean ni la supuesta empresa productora contaban con inscripción sanitaria. Gain Ante la falta de registros y con el objetivo de resguardar a los consumidores, el organismo resolvió retirar todos los productos involucrados de los canales de venta físicos y digitales.

Un antecedente reciente A fines del mes pasado, la ANMAT tomó una medida similar y suspendió la comercialización, publicidad y distribución de dos jabones líquidos para manos de las marcas Swell y Keeper, por irregularidades en su inscripción y elaboración. En ambos casos, las inspecciones detectaron que los establecimientos responsables no contaban con habilitación para fabricar cosméticos y que los productos no estaban registrados en las bases oficiales. Las disposiciones 8789/2025 y 8780/2025 ordenaron su retiro total del mercado hasta que las empresas regularicen su situación. El organismo remarcó en los considerandos de ambas medidas que la presencia de productos sin registro representa un riesgo sanitario, ya que no es posible asegurar su composición ni la inocuidad del proceso de fabricación.