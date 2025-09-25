ANSES aumenta los haberes de las prestaciones en octubre 2025: qué pasará con los bonos de $70.000

El organismo previsional informó los montos finales de sus prestaciones para el décimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% en las prestaciones durante octubre 2025. Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2025, publicado por el INDEC el 10 de septiembre. La actualización forma parte de la fórmula de movilidad vigente desde julio de 2024, que vincula los haberes sociales con la inflación registrada dos meses antes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El decreto 274/24 establece que los beneficios se modifican según el IPC del período anterior. Además del incremento porcentual, ANSES mantiene un bono adicional de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Este refuerzo busca compensar el impacto inflacionario y asegurar el acceso a bienes esenciales.

Los montos actualizados para octubre 2025 reflejan el aumento del 1,9% en todas las prestaciones. La jubilación mínima pasará a $326.304,88 , mientras que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.016,96 . Las pensiones no contributivas se ubicarán en $228.381,85. Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.195.498,72 .

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $117.229,14 por menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto ($93.783,31) de manera mensual, ya que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

En casos de discapacidad, la AUH completa ascenderá a $381.789,19. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $58.572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $190.714,27.

Qué pasará con los bonos de $70.000 que deposita ANSES

El bono de $70.000 continuará vigente en 2026, según el proyecto de Presupuesto anunciado por el presidente Javier Milei. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.

Los valores finales, incluyendo el bono, serán:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

El bono se suma al haber mensual para garantizar que los beneficiarios alcancen un ingreso mínimo de $396.304,88. Este refuerzo se implementó en marzo de 2024 y se mantiene sin modificaciones en su valor. La medida busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto inflacionario.