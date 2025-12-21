ANSES comenzará con los depósitos de la prestación por Desempleo + Seguir en









La prestación por desempleo es una ayuda financiera destinada a quienes se quedaron sin trabajo de forma involuntaria.

¿Qué pasa con la Prestación por Desempleo en diciembre 2025?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar una prestación a la que se puede acceder solo cumpliendo con determinados requisitos y por un tiempo limitado. El valor de esta prestación no se ajusta como las demás: el monto varía junto con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Se trata de la Prestación por Desempleo, un programa con el objetivo de ayudar a los trabajadores formales que se hayan quedado si empleo en el último año mientras están en la búsqueda de un nuevo contrato u actividad económica.

anses gente personas ¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES? La Prestación por Desempleo es un programa de asistencia social que administra ANSES, regido bajo la Ley 24.013, que pretende ayudar a trabajadores del mercado laboral formal que perdieron el empleo involuntariamente, hasta que logren encontrar otro trabajo. Se les asigna un monto mensual, que depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Es importante entender que para acceder a esta prestación es importante que los motivos de la desvinculación laboral sean ajenas al solicitante; es decir, que sea un despido sin causa, por quiebra o por la finalización de un contrato laboral. La excepción ocurre cuando se sufra de una enfermedad o se haya tenido un accidente que impida su continuidad laboral.

Quiénes pueden acceder Las personas que pueden acceder a este beneficio están incluidas en los siguientes grupos: Haber trabajado en relación de dependencia (no trabajadores informales, monotributistas ni autónomos)

Contar con aportes registrados

Haber sido despedido sin causa justificada

Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato

Que el despido haya sido por quiebra del empleador

Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes Para solicitar el subsidio es necesario presentar la documentarios que se solicita dentro de los 90 días posteriores al despido, sino el beneficio no será otorgado. Prestación por Desempleo ANSES: montos de diciembre 2025 Los montos de la Prestación por Desempleo en ANSES varían según el SMVM. Los valores vigentes desde la última reglamentación de Agosto. Los valores dependen de factores como la duración del contrato, los aportes y el salario registrado: Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)

(equivalente al 50% del SMVM) Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM) Cuándo cobro la prestación por Desempleo en diciembre Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cobran en las siguientes fechas, según lo que dice el Calendario de Pagos de ANSES: DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

