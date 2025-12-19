¿Sigue el bono para jubilados de ANSES en 2026?

El Gobierno declaró cuál es la situación en la que se encuentra el bono extraordinario de $70.000, para aquellas personas que cobran los haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los valores oficiales para los cobros de las jubilaciones y pensiones durante enero 2026. Tras la publicación de más información sobre el aumento indicado por las cifras inflacionarias de noviembre , desde las fuentes de información oficiales confirmaron qué pasará con el bono mensual extraordinario que otorga el organismo.

Este monto extra se entrega a aquellos jubilados y pensionados, afiliados al organismo previsional, que disponen del cobro de los haberes mínimos otorgados . Aunque desde su presentación casi no sufrió ajustes y se mantuvo en la misma cifra, su continuidad fue estable durante todo el 2025.

Las prestaciones del organismo durante enero 2026 llegan junto con un aumento del 2,47% , basado en los datos arrojados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este incremento en los haberes se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que rige desde abril de 2024, y establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al IPC registrado dos meses antes.

Por otro lado , el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que no cree posible a un aumento extraordinario, y que el Gobierno no contempla los aumentos por sobre el presupuesto establecido para aquellos jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos. Por lo tanto, los únicos haberes que se harán presentes serían los del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, es importante destacar que el proyecto de ley del Presupuesto 2026 ratifica que quienes cobran los haberes más bajos seguirán siendo beneficiarios del bono extraordinario de $70.000, que continuaría siendo un monto fijo.

Cómo quedarían los pagos de las jubilaciones de ANSES en enero 2026

Teniendo en cuenta al aumento del 2,47%, gracias al IPC registrado en noviembre 2025, el haber mínimo de jubilación otorgado por el ANSES en enero 2026 tendrá un monto total de $349.303,33.

Por su parte, la PUAM se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez serán de un monto total de $244.523,04. Si se confirma la continuidad del bono de refuerzo, estos montos resultarían en $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente.

Además, la pensión para madres de siete hijos contará con el mismo valor que la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33 y la posibilidad de sumar el bono extraordinario.

El aumento por movilidad también regirá para las asignaciones familiares y universales. A partir del mes de enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH por hijo con discapacidad tendrá un valor total de $408.697,46.

Asimismo, la Asignación por Embarazo quedará con un valor total de $118.454,32, de los cuales el 80% se cobra de manera mensual y el 20% restante una vez que se realice la presentación anual de la Libreta AUH.

Beneficios ANSES para jubilados

Además del cobro mensual de sus haberes, los beneficios para jubilados de ANSES se mantienen, y funcionan como un complemento más para los ingresos y prestaciones.

Este programa se trata de descuentos y reintegros en las distintas áreas de los comercios adheridos, que, si bien no se acreditan como un pago extra en la cuenta, ayudan a alivianar los costos cotidianos de los usuarios del organismo. Estos beneficios se aplican unicamente mediante el pago con tarjeta de débito.