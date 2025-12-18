Cuánto aumentará la jubilación mínima de ANSES en enero de 2026 por la inflación

El ajuste mensual impacta sobre los valores que cobrarán los adultos mayores en el primer mes del próximo año.

Los beneficiarios de ANSES están a la espera de la confirmación del bono de $70.000.

El 2026 llega con una nueva actualización para quienes perciben ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . El esquema con el que se rige tiene ajustes mensuales basados en el movimiento de los precios, lo que permite anticipar los valores .

Gracias a eso, ya se conoce el porcentaje que se aplicará en el primer mes del año y cómo es que quedarán los principales haberes. El cambio alcanza tanto a las jubilaciones, como a otras prestaciones que paga el organismo nacional.

El ajuste previsto para el inicio de 2026 será del 2,47% . Ese porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor, correspondiente a noviembre de 2025.

Con este cambio, el haber más bajo del sistema pasará de $343.077,95 a $349.303,33 . El incremento se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanza a todas las personas incluidas dentro del régimen previsional.

La actualización también impacta sobre otros beneficios. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , el ingreso va a quedar en $279.443,60 después del ajuste de enero.

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez alcanzarán los $244.523,04. Pero por su parte, la pensión destinada a madres de siete hijos tiene el mismo valor que la jubilación mínima, con un monto de $349.303,33. El objetivo de estas actualizaciones es mantener el nivel de vida de los beneficiarios y tratar de alcanzar la inflación.

De confirmarse el bono: a cuánto ascendería el ingreso total de la jubilación mínima

Además del incremento mensual, el Gobierno evalúa la continuidad de un refuerzo económico adicional de $70.000. Este complemento se paga junto a los haberes y busca reforzar los ingresos más bajos.

Si se ratifica su entrega en el primer mes del año, quienes cobren el haber mínimo van a recibir un total de $419.303,33. El bono también se extendería a titulares de la PUAM y de las pensiones no contributivas. La definición final sobre este refuerzo queda sujeta a la decisión oficial de las próximas semanas.