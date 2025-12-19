Cambia la AUH de ANSES: qué pasará con el 20% retenido

El organismo habilitó una serie de nuevas medidas que impactarán sobre la reglamentación de cobros de la AUH y la AUE.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES ) anunció cambios en los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y la Asignación por Embarazo para Protección Social, con el objetivo de simplificar trámites y garantizar el acceso efectivo a los beneficios.

La medida fue tomada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y se anunció este jueves 17 de diciembre mediante la Resolución 1170/2025.

La decisión fue oficializada tras la publicación de la Resolución 1170/2025 en el Boletín Oficial, y fue firmada por el secretario Julio Gabriel Cordero. Esta nueva reglamentación cambia los mecanismos de acreditación de las condiciones para el cobro del 20% del monto que se retiene mensualmente en las dos prestaciones.

A su vez, esta serie de cambios implementados por el organismo proponen un nuevo sistema de verificación automática, a partir del intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En el caso de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social , el organismo resolvió que, cuando la información sanitaria enviada mensualmente por el Ministerio de Salud permita verificar los controles médicos y el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta cuatro años inclusive, el 20% retenido se acreditará de manera automática y con un carácter mensual , junto con el 80% que se paga habitualmente .

Además, se mantiene la obligación para los adultos de llevar la presentación del certificación de escolaridad en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial. La reglamentación aplica para aquellos niños y niñas a partir de los cinco años, y, en los casos en que no sea posible la verificación automática, los titulares podrán presentar la documentación correspondiente ante la ANSES, que definirá los procedimientos administrativos a llevar a cabo para entregar el pago del monto resguardado.

¿Qué pasa con la AUE?

La Asignación por Embarazo para Protección Social también se verá afectada por esta última resolución. El 20% a abonar será liquidado por el organismo una vez acreditada la finalización del embarazo, tanto por nacimiento, defunción como por interrupción, y el cumplimiento de los controles sanitarios necesarios.

De la misma forma que en la AUH, el cumplimiento de estas condiciones podrá validarse automáticamente a partir de la información remitida por el Ministerio de Salud. De no contar con esos datos, la titular deberá presentar la documentación respaldatoria ante la ANSES. La información oficial aclaró que el derecho al cobro se quitará de forma instantánea si la acreditación no se realiza dentro de los 12 meses del hecho.