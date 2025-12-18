SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de diciembre 2025 - 21:00

Aumentaron las Asignaciones en diciembre 2025 y así quedan los últimos pagos del año

El organismo previsional informó sobre los montos finales a cobrar por los beneficiarios, tras el incremento mensual.

ANSES aumentó las asignaciones familiares para diciembre y este es el monto final.

ANSES aumentó las asignaciones familiares para diciembre y este es el monto final.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para diciembre de 2025. El ajuste del 2,34% se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el índice de inflación registrado. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico desafiante.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el aguinaldo no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

Montos actualizados para las asignaciones familiares de ANSES

Las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,34% en diciembre de 2025. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH).

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%).

  • Asignación Familiar por Hijo: $61.252 (corresponde al primer rango de ingresos).

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434 (primer rango de ingresos).

  • Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974).

  • Tarjeta Alimentar:

    • Un hijo: $52.250

    • Dos hijos: $81.936

    • Tres o más hijos: $108.062

  • Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Estos valores reflejan el ajuste por inflación aplicado en diciembre. Los beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo reciben el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la documentación correspondiente.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Los pagos se acreditarán según la terminación del DNI del titular:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

