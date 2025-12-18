Aumentaron las Asignaciones en diciembre 2025 y así quedan los últimos pagos del año + Seguir en









El organismo previsional informó sobre los montos finales a cobrar por los beneficiarios, tras el incremento mensual.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para diciembre de 2025. El ajuste del 2,34% se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el índice de inflación registrado. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico desafiante.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el aguinaldo no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

ANSES billetes.webp Montos actualizados para las asignaciones familiares de ANSES Las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,34% en diciembre de 2025. Los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH ): $122.492 (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.853 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%).

Asignación Familiar por Hijo: $61.252 (corresponde al primer rango de ingresos).

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $199.434 (primer rango de ingresos).

Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974).

Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $52.250



Dos hijos: $81.936



Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Estos valores reflejan el ajuste por inflación aplicado en diciembre. Los beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo reciben el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la documentación correspondiente.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Los pagos se acreditarán según la terminación del DNI del titular: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero