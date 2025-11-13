ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de diciembre 2025 con el nuevo aumento







El organismo previsional se prepara para el incremento en los montos de las prestaciones para el último mes del año.

ANSES prepara el aumento en las jubilaciones para diciembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos de las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025. Los ajustes se calculan según la fórmula de movilidad jubilatoria, que toma como referencia el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para octubre. Este mecanismo busca que los haberes previsionales mantengan su poder adquisitivo frente al aumento de precios.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales basados en la inflación del mes anterior. El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra, ante la suba constante de los costos.

ANSES billetes.webp La inflación de octubre 2025 El INDEC informó que la inflación de octubre de 2025 alcanzó el 2,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,3%. Este dato supera el 2,1% registrado en septiembre y acumula un aumento del 24,8% en los primeros diez meses del año.

Los rubros con mayores incrementos en octubre fueron Transporte, con un alza del 3,5%, y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que subió un 2,8%. Dentro de Transporte, los precios de autos, combustibles y transporte público lideraron los aumentos. En el caso de Vivienda, los alquileres y servicios públicos registraron subas de hasta 4,7% y 5,3% según la región.

Este 2,3% representa el mayor incremento mensual desde abril, cuando el índice llegó al 2,8%. Además, marca la cuarta aceleración consecutiva en la inflación mensual.

De cuánto será el aumento a los jubilados en diciembre 2025 Con el ajuste del 2,3%, los montos de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera: Jubilación mínima : 340.826,90 pesos

Jubilación máxima : 2.293.160,10 pesos

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : 272.624,77 pesos

Pensión No Contributiva: 311.653,76 pesos Además, continúa vigente el bono extraordinario de 70.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. Quienes superen los 410.826,90 pesos no recibirán este beneficio, mientras que los que cobren más del mínimo obtendrán un monto proporcional para alcanzar el tope. Así, los haberes con el bono quedan en: Jubilación mínima : 410.826,90 pesos

Jubilación máxima : 2.363.160,10 pesos

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : 342.624,77 pesos

Pensión No Contributiva: 381.653,76 pesos

