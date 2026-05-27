Todos los aumentos de ANSES confirmados para junio 2026

Acreditará el beneficio en la misma cuenta donde se deposita la prestación principal e incorporará automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Los titulares podrán consultar las fechas de cobro desde el calendario oficial disponible en la plataforma digital del organismo previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos valores que comenzarán a regir desde junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones universales. El ajuste mensual será de 2,6% y se aplicará según la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia la inflación de abril informada por el INDEC.

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El incremento alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país. El esquema incluye aumentos para jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , pensiones no contributivas y asignaciones vinculadas a protección social.

ANSES también mantendrá durante junio el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Además, el organismo acreditará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Las actualizaciones se aplicarán de manera automática sobre cada prestación. Los titulares podrán consultar los nuevos montos desde la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

ANSES a plicará en junio un nuevo aumento sobre las prestaciones previsionales . El ajuste rondará el 2,6% y modificará los haberes mínimos y máximos del sistema. La jubilación mínima ascenderá aproximadamente a $403.317,99 . El organismo sumará además el bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo para quienes se encuentran dentro del grupo alcanzado por el refuerzo.

jubilación mínima: $403.317,99

jubilación máxima: alrededor de $2.715.000

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): cerca de $322.780

pensiones no contributivas: aproximadamente $282.432

El incremento responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones todos los meses según el índice inflacionario de dos meses atrás. ANSES acreditará los haberes según el calendario habitual organizado por terminación de DNI. Los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario.

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Cómo se cobra el bono de $70.000 en junio

El Gobierno nacional mantendrá durante junio el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales.

ANSES otorgará el monto completo a quienes perciban la jubilación mínima. Los beneficiarios que superen ese haber recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por el esquema vigente. El objetivo del refuerzo apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de la inflación. El bono permanece sin modificaciones desde hace varios meses.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los jubilados que cobran la mínima mantienen una pérdida real superior al 10% frente a la inflación acumulada, incluso con el adicional extraordinario incluido. Los titulares no deberán realizar trámites para acceder al bono. ANSES incorporará automáticamente el refuerzo dentro de la liquidación mensual correspondiente a junio.

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Aguinaldo para jubilaciones y pensiones

ANSES pagará durante junio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 para jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. El cálculo tomará como referencia el haber actualizado de junio.

El organismo no incluirá el bono extraordinario dentro del cálculo del aguinaldo. El refuerzo de $70.000 posee carácter no remunerativo y extraordinario, por lo que queda excluido del SAC. Los valores aproximados para jubilados de la mínima serán los siguientes:

aguinaldo estimado: $201.658,99

total aproximado a cobrar en junio con bono incluido: $674.976,98

ANSES depositará el aguinaldo junto con los haberes mensuales sin necesidad de realizar gestiones adicionales. El sistema acreditará automáticamente el monto correspondiente en cada cuenta bancaria.

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Montos de las asignaciones

ANSES actualizará en junio las asignaciones familiares y universales, bajo el mismo esquema de movilidad mensual aplicado sobre jubilaciones y pensiones.

Los nuevos valores confirmados son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562

pago efectivo de AUH: $115.650

asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

embarazo para protección social: $144.984

ayuda escolar anual: $60.873

nacimiento: $84.508

adopción: $505.265

cuidado de la salud: desde $144.985

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Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio según cantidad de hijos

El Gobierno nacional mantendrá durante junio los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar, tras el incremento aplicado en mayo de 2026. El programa funciona como complemento para familias que cobran AUH y asignaciones vinculadas a protección social. Los montos varían según la cantidad de hijos por grupo familiar.

Las escalas vigentes serán las siguientes: