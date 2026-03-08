ANSES comienza mañana a depositar los haberes de marzo 2026. quiénes cobran en la primera semana

El organismo previsional comienza con el pago de haberes a sus beneficiarios este lunes 9 de marzo.

Desde el 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus pagos, a través de Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza este 9 de marzo con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Durante este mes, además, las prestaciones registran un aumento del 2,88% , en línea con la fórmula de movilidad vigente , que ajusta los haberes de acuerdo con la evolución del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero.

Con la actualización aplicada este mes por ANSES , la jubilación mínima pasa a $439.600,88 , monto que se compone de un haber base de $369.600,88, más un bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben el haber más bajo del sistema.

En paralelo, la jubilación máxima quedó establecida en $2.487.063,30 . En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) , el monto actualizado asciende a $328.720,62 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $365.680,70 .

También se actualizó la Asignación Universal por Hijo (AUH) , que pasó a $132.814 por hijo . Sin embargo, debido a la retención del 20% que se paga una vez presentada la Libreta AUH , el monto que se acredita mensualmente es de $106.251,20 .

jubilados anses.jpg Depositphotos

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor total asciende a $432.461, con un pago mensual directo de $345.968,80 tras la retención correspondiente.

Por otro lado, los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo se fijó en $66.414, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240.

Además, durante marzo se realizará el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual, beneficio destinado a familias con hijos en edad escolar que reciben AUH o asignaciones familiares. El monto final todavía no fue confirmado por el organismo.

La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizó al mismo valor que la AUH, quedando en $132.814. Luego de la retención del 20%, el pago mensual directo será de $106.251,20.

Junto con estas prestaciones, también se ajustaron las asignaciones familiares de pago único, cuyos montos quedaron establecidos en:

Nacimiento: $77.414

Adopción: $462.845

Matrimonio: $115.913

Por último, la prestación por Fondo de Desempleo equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque la normativa vigente establece límites.

Con la actualización de marzo, el monto mínimo quedó fijado en $176.200 y el máximo en $352.400. Sin embargo, como este beneficio se paga a mes vencido, los valores que efectivamente se liquidarán serán de $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo.

MI ANSES.webp

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo

El calendario de pagos se divide según la terminación de DNI de cada afiliado:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran haberes superiores al mínimo percibirán sus pagos en estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

ANSES-HIJOS.webp

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

9 de marzo: DNI terminados en 0

10 de marzo: DNI terminados en 1

11 de marzo: DNI terminados en 2

12 de marzo: DNI terminados en 3

13 de marzo: DNI terminados en 4

16 de marzo: DNI terminados en 5

17 de marzo: DNI terminados en 6

18 de marzo: DNI terminados en 7

19 de marzo: DNI terminados en 8

20 de marzo: DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo (AUE)

10 de marzo: DNI terminados en 0

11 de marzo: DNI terminados en 1

12 de marzo: DNI terminados en 2

13 de marzo: DNI terminados en 3

16 de marzo: DNI terminados en 4

17 de marzo: DNI terminados en 5

18 de marzo: DNI terminados en 6

19 de marzo: DNI terminados en 7

20 de marzo: DNI terminados en 8

25 de marzo: DNI terminados en 9

Asignación por Prenatal y Maternidad

13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción se acreditarán en dos períodos:

Del 10 de marzo al 10 de abril

Del 20 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

