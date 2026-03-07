ANSES depositará más de $80.000 extra a los beneficiarios que cumplan con estos requisitos

El organismo paga un refuerzo que puede superar los $80.000 para familias que reciben la AUH y cumplen con ciertos requisitos: conoce de qué se trata.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará pagando durante marzo de 2026 un refuerzo económico destinado a familias con hijos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El monto del refuerzo puede superar los $80.000 mensuales , dependiendo de la cantidad de hijos que tenga cada familia. Este dinero está destinado a la compra de alimentos y busca reforzar los ingresos de los hogares con menores recursos.

Se trata de la Tarjeta Alimentar , un beneficio que se deposita automáticamente en la cuenta de los titulares que cumplen con las condiciones del programa. El beneficio se acredita junto con la AUH y no requiere realizar trámites adicionales, ya que ANSES lo otorga automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

El valor de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiaria. Los montos vigentes en marzo son:

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y puede utilizarse con tarjeta de débito para comprar alimentos. El objetivo del programa es garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria para los hogares con menores ingresos.

La Asignación Universal por Hijo se actualiza periódicamente según el esquema de movilidad basado en la inflación. En 2026, el monto total de la AUH ronda los $129.000 por hijo , aunque ANSES paga el 80% del valor cada mes y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

De esta forma, el pago mensual directo es de aproximadamente $103.000 por hijo, mientras que el monto retenido se cobra posteriormente cuando se completa el trámite anual. Al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual de muchas familias puede superar los $180.000, dependiendo de la cantidad de hijos.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Los pagos comienzan habitualmente en la segunda semana del mes y se realizan de manera escalonada para cada número de DNI.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada en ANSES y puede retirarse en cajeros automáticos o utilizarse con tarjeta de débito. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial publicado por ANSES o ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.