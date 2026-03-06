ANSES hará los primeros depósitos de marzo 2026 la próxima semana y estos grupos son los primeros en cobrar + Seguir en









El organismo dio a conocer las fechas de los pagos del mes. Conocé los montos actualizados y calendario de pagos.

A partir del próximo lunes 9 de marzo, el organismo empezará a depositar a los primeros beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará la próxima semana con el cronograma de pagos de marzo de 2026. Los pagos alcanzarán a jubilados, pensionados y beneficiaros de asignaciones sociales. El calendario se organizará según el número de terminación del del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a recibir un aumento del 2,88% por movilidad. De esta manera, quienes reciben la jubilación mínima junto al bono de $70.000 cobrarán $439.600,88.

Jubilados Imagen: Freepik Monto de las prestaciones de ANSES en marzo 2026 Con las actualizaciones de este mes, quienes cobran la jubilación mínima más el bono de 70 mil pesos, recibirán un total de $439.600,88. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88 Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%. Los montos van a ser los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH hijo con discapacidad : $432.461

Asignación por Hijo : $66.414

Asignación por Hijo con discapacidad: $216.240 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo La organización dio a conocer el calendario de pago, que está ordenado mediante el último número del DNI. Las fechas de cobro son las siguientes: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo: DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo Asignación por embarazo: DNI 0: 10 de marzo

DNI 1: 11 de marzo

DNI 2: 12 de marzo

DNI 3: 13 de marzo

DNI 4: 16 de marzo

DNI 5: 17 de marzo

DNI 6: 18 de marzo

DNI 7:19 de marzo

DNI 8: 20 de marzo

DNI 9: 25 de marzo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI 0 y 1: 13 de marzo

DNI 2 y 3: 16 de marzo

DNI 4 y 5: 17 de marzo

DNI 6 y 7: 18 de marzo

DNI 8 y 9: 19 de marzo Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento: Todos los documentos primera quincena: 10/3 al 10/4

Todos los documentos segunda quincena: 20/3 al 10/4 Pensiones no contributivas: DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo Asignaciones familiares de pensiones no contributivas: Todas las terminación de DNI: 9/3 al 10/4 Desempleo plan 1: DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo Desempleo plan 2: Todas las terminaciones del DNI: 5/3 al 12/3

Temas ANSES