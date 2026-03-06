ANSES hará los primeros depósitos de marzo 2026 la próxima semana y estos grupos son los primeros en cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará la próxima semana con el cronograma de pagos de marzo de 2026. Los pagos alcanzarán a jubilados, pensionados y beneficiaros de asignaciones sociales. El calendario se organizará según el número de terminación del del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Durante este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a recibir un aumento del 2,88% por movilidad. De esta manera, quienes reciben la jubilación mínima junto al bono de $70.000 cobrarán $439.600,88.
Monto de las prestaciones de ANSES en marzo 2026
Con las actualizaciones de este mes, quienes cobran la jubilación mínima más el bono de 70 mil pesos, recibirán un total de $439.600,88. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62
Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88
Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%. Los montos van a ser los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814
AUH hijo con discapacidad: $432.461
Asignación por Hijo: $66.414
Asignación por Hijo con discapacidad: $216.240
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo
La organización dio a conocer el calendario de pago, que está ordenado mediante el último número del DNI. Las fechas de cobro son las siguientes:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
DNI 0 y 1: 20 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Asignación por embarazo:
DNI 0: 10 de marzo
DNI 1: 11 de marzo
DNI 2: 12 de marzo
DNI 3: 13 de marzo
DNI 4: 16 de marzo
DNI 5: 17 de marzo
DNI 6: 18 de marzo
DNI 7:19 de marzo
DNI 8: 20 de marzo
DNI 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:
DNI 0 y 1: 13 de marzo
DNI 2 y 3: 16 de marzo
DNI 4 y 5: 17 de marzo
DNI 6 y 7: 18 de marzo
DNI 8 y 9: 19 de marzo
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento:
Todos los documentos primera quincena: 10/3 al 10/4
Todos los documentos segunda quincena: 20/3 al 10/4
Pensiones no contributivas:
DNI 0 y 1: 9 de marzo
DNI 2 y 3: 10 de marzo
DNI 4 y 5: 11 de marzo
DNI 6 y 7: 12 de marzo
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:
- Todas las terminación de DNI: 9/3 al 10/4
Desempleo plan 1:
DNI 0 y 1: 20 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Desempleo plan 2:
- Todas las terminaciones del DNI: 5/3 al 12/3
