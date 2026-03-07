Guía definitiva del calendario ANSES: todo lo que necesitás saber para cobrar

El organismo previsional publicó el cronograma completo de pagos de marzo 2026 para poder verificar la fecha exacta de acreditación según la terminación del DNI .

La herramienta digital permite revisar el recibo de haberes y conocer con precisión los montos acreditados cada mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) difundió el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026, el cuál determina la fecha de cobros de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los haberes del mes llegan con una actualización vinculada al índice de inflación utilizado en la fórmula de movilidad. El incremento aplicado en marzo es del 2,88%, ajuste que impacta en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales administradas por ANSES.

El refuerzo de $70.000 se deposita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar trámites adicionales, según lo establecido en el decreto 109/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. Este mecanismo permite distribuir las acreditaciones durante varios días y evitar la concentración de beneficiarios en una misma jornada bancaria.

Para conocer la fecha exacta de cobro, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o utilizar la aplicación móvil. La consulta se realiza con el número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social, datos necesarios para acceder a la información personal del beneficiario.

El calendario para jubilaciones que no superan el haber mínimo comienza el 9 de marzo. Las fechas confirmadas son:

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

En el caso de jubilaciones superiores al haber mínimo, los pagos comienzan el 23 de marzo y continúan hasta el 30 del mismo mes.

MI ANSES.webp

Bancos y cajeros automáticos: horarios y modalidades de extracción

Los haberes se depositan en la Cuenta de la Seguridad Social, una caja de ahorro gratuita que se abre a nombre del beneficiario. Esta cuenta permite retirar dinero en efectivo, realizar compras con tarjeta de débito o efectuar operaciones bancarias sin costos de mantenimiento.

Entre las operaciones disponibles para quienes cobran prestaciones se encuentran:

Extracciones en cajeros automáticos

Retiro de dinero por ventanilla bancaria

Compras con tarjeta de débito

Extracción de efectivo en comercios adheridos

Transferencias y pagos de servicios desde home banking

El sistema permite retirar dinero el mismo día en que se acredita el pago, tanto en cajeros automáticos como en sucursales bancarias, lo que brinda mayor flexibilidad a quienes prefieren no concurrir inmediatamente al banco.

Se puede realizar extracción con los siguientes métodos:

Con Tarjeta de Débito: Uso tradicional en cajeros automáticos ingresando PIN.

Extracción sin Tarjeta (Orden de Extracción): Se genera un código desde el Home Banking (Punto Efectivo, Banelco), útil para retirar efectivo sin la tarjeta física o enviarlo a terceros.

Biometría: Extracción utilizando huella dactilar u otros datos biométricos en terminales habilitadas, sin necesidad de tarjeta ni PIN.

Terminales de Autoservicio (TAS): Permiten retirar efectivo de cuenta corriente o caja de ahorro.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Qué hacer si tu fecha de cobro cae feriado o fin de semana

En algunos meses el calendario puede coincidir con feriados nacionales o fines de semana. Cuando ocurre esta situación, los pagos suelen adelantarse al día hábil anterior o trasladarse al siguiente día bancario disponible, según lo determine el cronograma oficial.

Este sistema evita interrupciones en la acreditación de haberes. Los depósitos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario, por lo que no es necesario realizar gestiones adicionales si la fecha coincide con una jornada no laborable.

La consulta permanente del calendario es muy importante para organizar gastos y extracciones. El organismo recomienda revisar el cronograma cada mes para verificar posibles cambios en las fechas o en la modalidad de pago de las prestaciones.

ANSES dinero ambito.com

App Mi ANSES: el paso a paso para ver tu liquidación detallada

Además del sitio web, los beneficiarios pueden utilizar la aplicación oficial del organismo para consultar información personal. La app Mi ANSES permite acceder a datos de cobro, expedientes, asignaciones y aportes laborales desde el celular.

Para utilizar la plataforma es necesario contar con los siguientes datos:

CUIL del titular

Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro de la aplicación, los usuarios pueden acceder a distintas funciones. Entre las principales se destacan: