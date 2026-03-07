El extra de $100.000 para la AUH de ANSES: qué tiene que pasar para cobrarlo

Las familias pueden sumar $100.000 mensuales con este beneficio: conocé de qué se trata y como obtenerlo.

La AUH y la Tarjeta Alimentar se depositan en la cuenta bancaria del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa pagando en marzo de 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con distintos beneficios complementarios que pueden elevar el ingreso mensual de las familias beneficiarias.

Uno de los refuerzos más importantes es la Tarjeta Alimentar , un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos para los hogares con menores ingresos. El refuerzo alimentario se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y no requiere inscripción adicional . ANSES lo otorga a quienes cumplen con los requisitos del programa.

El monto de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiaria. Los valores vigentes en marzo de 2026 son:

El dinero se deposita de forma automática junto con la AUH y puede utilizarse con tarjeta de débito para comprar alimentos en comercios habilitados. Este beneficio también alcanza a quienes cobran la Asignación por Embarazo , siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

La AUH se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. En marzo de 2026, el valor total de la asignación ronda los $129.000 por hijo . Sin embargo, ANSES paga el 80% del monto cada mes , mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta forma, el pago mensual directo es de aproximadamente $103.000 por hijo.

El monto retenido se cobra posteriormente cuando el titular presenta la documentación que acredita los controles de salud y la escolaridad del niño.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. ANSES suele iniciar los pagos durante la segunda semana de cada mes, con un cronograma escalonado que se extiende a lo largo de varios días.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario y puede retirarse a través de cajeros automáticos o utilizarse con tarjeta de débito. Las fechas exactas pueden consultarse en el calendario oficial publicado por ANSES o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.