ANSES paga un extra de más de $50.000 a las familias que cumplan con este requisito + Seguir en









Las familias que cobran la AUH pueden recibir un refuerzo de más de $50.000: conocé los detalles y cómo acceder al beneficio.

ANSES deposita la Tarjeta Alimentar automáticamente junto con la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa pagando durante marzo de 2026 un refuerzo económico destinado a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este extra puede superar los $50.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo dentro del grupo familiar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se deposita automáticamente junto con la asignación mensual. El beneficio no requiere inscripción ni trámite adicional: ANSES lo otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y ya cobran la AUH o la Asignación por Embarazo. El objetivo del programa es ayudar a las familias con menores ingresos a garantizar el acceso a alimentos básicos.

tarjeta-alimentar.jpg Montos de la Tarjeta Alimentar en marzo El valor del refuerzo alimentario depende de la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiaria. Los montos vigentes en marzo de 2026 son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Estos valores se depositan directamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se acreditan junto con la prestación mensual. A diferencia de otras prestaciones de ANSES, la Tarjeta Alimentar no se actualiza automáticamente por inflación, sino que su valor depende de decisiones del Gobierno nacional.

Cuánto cobro por la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo también tuvo actualizaciones durante 2026 a partir de la fórmula de movilidad basada en la inflación. Actualmente, el valor total de la AUH ronda los $129.000 por hijo, aunque cada mes se paga el 80% del monto y el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Esto significa que el pago mensual directo que reciben las familias es de aproximadamente $103.000 por hijo. Cuando se suma la AUH con la Tarjeta Alimentar, el ingreso total puede superar ampliamente los $150.000 mensuales para familias con un hijo. Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026 ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma suele comenzar durante la segunda semana de cada mes y se distribuye de forma escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, desde donde puede retirarse por cajero automático o utilizarse con tarjeta de débito.

Temas ANSES