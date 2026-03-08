El calendario completo de pagos de ANSES, del 9 al 13 de marzo

El organismo previsional comienza durante esta semana con su calendario de pagos correspondientes al mes de marzo.

Durante la primera parte del mes jubilados con haberes mínimos, titulares de PNC y beneficiarios de asignaciones comienzan a recibir sus pagos con aumento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, comienza esta semana con el calendario de pagos correspondiente a marzo para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo . Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio que recibe cada titular, lo que permite ordenar la acreditación de los haberes a lo largo del mes.

Además del calendario, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 , destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos , con el objetivo de reforzar sus ingresos durante marzo.

En paralelo, las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 13,17% , correspondiente a la actualización por movilidad del primer trimestre del año . Este ajuste impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales clave , entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) .

La suba busca compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los ingresos de los beneficiarios y se suma a otros adicionales que pueden percibir algunos titulares , como los complementos por zona o beneficios específicos. De esta manera, los haberes que se liquidan a partir del calendario de marzo reflejan este incremento, lo que implica un aumento efectivo en los montos que cobrarán millones de personas en todo el país.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo mantienen el mismo esquema que las demás prestaciones, según terminación de DNI.

Para estos primeros cobros, las fechas son:

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026

Fechas de cobro para la Prestación por Desempleo

Si bien comienzan a partir de la segunda quincena de marzo, estas son las fechas para los pagos de la Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignaciones por Prenatal y por Maternidad: días de acreditación

En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de manera tal, que los primeros beneficiarios en cobrar esta asignación son los beneficiarios cuyo DNI termine en 0 y 1, el 13 de marzo.

A la vez, la asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, en este caso, el 9 de marzo, independientemente del DNI.

Complementos y bonos extraordinarios: ¿quiénes los reciben esta semana?

El principal refuerzo que se paga esta semana es el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. Este monto se deposita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional.

El beneficio alcanza a:

Jubilados que cobran la jubilación mínima

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Madres de siete hijos o más con pensión no contributiva

Con el aumento del 2,88% por movilidad y el refuerzo incluido, quienes cobran la mínima perciben alrededor de $439.600,88 en total durante marzo. El bono se paga completo a quienes reciben el haber mínimo. En cambio, quienes cobran un monto algo mayor pueden recibir un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope fijado para este mes.

Además del refuerzo previsional, durante marzo también se liquidan complementos dentro del sistema de asignaciones, entre ellos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento mensual

Asignaciones Familiares del sistema SUAF

Asignación por Embarazo (AUE)

Estos complementos y bonos se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se depositan los haberes, siguiendo el calendario de pagos establecido por ANSES según la terminación del DNI.

