Quiénes son los jubilados que dejan de cobrar el bono de ANSES en marzo 2026

El extra sigue vigente este mes, pero no todos lo cobran: conocé a quienes les corresponde y quienes quedan afuera.

El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en marzo de 2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben este refuerzo.

El adicional se paga junto con el haber mensual y está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima o ingresos cercanos a ese monto. Los jubilados que superan determinados niveles de ingresos quedan excluidos del bono.

La medida forma parte de una política de refuerzos que el Gobierno aplica para sostener los ingresos de los sectores con haberes más bajos dentro del sistema previsional.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en marzo un aumento cercano al 2,9%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

Con esta suba, los valores aproximados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación mínima con bono: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

PUAM con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62

PNC con bono: $328.720,62

El refuerzo de $70.000 continúa sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos del programa.

Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 y quiénes lo mantienen

El bono previsional está dirigido a los beneficiarios con ingresos más bajos dentro del sistema.

Cobran el bono completo:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También pueden recibir un bono proporcional quienes tienen haberes levemente superiores a la mínima, hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

No cobran el bono:

Jubilados que perciben haberes medios o altos.

Titulares de jubilaciones máximas o cercanas al tope del sistema previsional.

En estos casos, el ingreso mensual supera los límites definidos para acceder al refuerzo, por lo que el pago se realiza únicamente con el haber previsional.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI del titular. Generalmente se divide en dos grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : primeros días del cronograma

: primeros días del cronograma DNI terminados en 1 a 9: pagos escalonados durante la segunda semana del mes

Jubilaciones que superan el haber mínimo

El pago comienza habitualmente en la segunda mitad del calendario mensual.

Las fechas exactas se publican en el calendario oficial de ANSES y los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario.