ANSES: cómo saber si cobrás la garrafa social en noviembre 2024

La suspensión temporal del Plan Hogar, que ocurrió por cambios en la administración, fue aclarada por la Secretaría de Energía, que informó que el programa no había sido suprimido. Tras varios meses de espera, se confirmó la reactivación del beneficio con un pago retroactivo, aunque ANSES aún no especifico la fecha de pago para los meses posteriores a abril de 2024.

El pago del subsidio estará a cargo de la ANSeS "no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

Pueden acceder al Programa Hogar aquellos hogares que no posean conexión a gas natural y que no hayan solicitado la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles. En el caso de monotributistas, no deben superar la categoría C.

Si algún integrante del hogar tiene un Certificado Único de Discapacidad (CUD) válido, el límite de ingresos se incrementa, permitiendo que más familias puedan acceder al beneficio. En algunas provincias de la Patagonia, los umbrales de ingresos son más altos, adaptándose a las particularidades de esas regiones.

Monto de la garrafa social en noviembre

El monto de la garrafa social varía según el tipo de garrafa (10, 12 o 15 kilos) y la cantidad de subsidio asignado a cada hogar. ANSES dispuso el pago retroactivo en noviembre, que cubre los importes de los meses en los que no se abonó el subsidio. Para más detalles sobre las fechas exactas de pago y el monto actualizado de la garrafa, es necesario consultar el sitio oficial de ANSES o acceder a la plataforma "Mi ANSES".