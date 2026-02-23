ANSES ya pone en marcha el pago para desempleados y alcanza los $346.800

El organismo confirmó el cronograma y los valores actualizados del beneficio social en el segundo mes del año.

Con la complicada situación económica que se vive hoy en día, perder el trabajo genera un fuerte impacto en el hogar. Debido a esta situación, el Estado cuenta con un programa destinado a brindar una contención económica durante un período determinado.

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social , se deposita una ayuda mensual para quienes quedaron fuera del mercado laboral registrado y necesitan un respaldo mientras buscan una nueva oportunidad.

La Prestación por Desempleo es un subsidio dirigido a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa o cuyo contrato finalizó. El objetivo es cubrir una parte de los ingresos que se interrumpen, tras la ruptura del vínculo laboral.

El beneficio se acredita por un tiempo limitado que varía según los aportes que se hicieron antes del despido. Ese período se toma en cuenta como tiempo válido para la jubilación y la persona mantiene su acceso a asignaciones familiares y a la cobertura de salud.

Este apoyo está destinado exclusivamente a empleados registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo . Se exige un mínimo de seis meses trabajados de los últimos 3 años anteriores a la finalización del contrato y con aportes en los años previos a la desvinculación.

Quedan afuera quienes se desempeñaban como monotributistas o en condiciones informales, ya que no cuentan con los aportes requeridos. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Para gestionarlo, la persona tiene que presentar DNI, telegrama o constancia de finalización de contrato y la documentación que acredite los aportes.

La solicitud puede hacerse por internet, con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el portal oficial, o de manera presencial con turno previo en una oficina del organismo. Una vez aprobado, el dinero se deposita en una cuenta bancaria asignada para ese fin.

Monto de la prestación por Desempleo en 2026

El valor del subsidio se calcula en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. Para febrero de 2026, ese indicador se fijó en $346.800 y funciona como referencia para determinar los límites del beneficio.

El piso equivale al 50% del salario mínimo, que son $173.400. El tope alcanza el 100%, con un máximo de $346.800. La cifra final que recibe cada titular surge del promedio de los mejores sueldos de los seis meses previos al despido y de la cantidad de aportes registrados.