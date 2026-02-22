Un grupo de jubilados comienza a recibir los depósitos en la última semana de febrero 2026: a quiénes les corresponde el pago + Seguir en









Este grupo de jubilados y pensionados comenzará a cobrar sus haberes en la última semana de febrero, tras no verse afectado por los feriados de Carnaval.

Quienes deseen verificar el detalle de su pago pueden consultar la liquidación completa ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, donde figura el desglose del aumento aplicado y los descuentos de la obra social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de febrero para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Este grupo comenzará a cobrar a partir del lunes 23 de febrero, con acreditaciones escalonadas según la terminación del DNI.

A diferencia de quienes cobran la jubilación mínima, que perciben sus ingresos en la primera parte del mes, los beneficiarios con montos más altos cobran en la última semana de febrero, sin modificaciones por los feriados de Carnaval.

jubilados anses.jpg Depositphotos ANSES: monto de las jubilaciones que superan la mínima Con la actualización por movilidad del 2,85% ya aplicada, los haberes superiores registran un incremento en sus recibos durante este mes de febrero. Para quienes se encuentran en el haber máximo del sistema previsional, el ingreso de febrero de 2026 ronda los $2.417.441.

¿Corresponde el bono de $70.000? La normativa vigente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece que el bono de refuerzo de $70.000 tiene un tope de ingresos. Solo acceden al beneficio quienes, al sumar haber y bono, no superan los $429.254,35.

En la práctica, si una jubilación, con el aumento de febrero, alcanza, por ejemplo, los $380.000, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta completar ese límite de más de $429 mil. En cambio, cuando el haber mensual ya supera los $429.254,35, no corresponde el cobro de ningún bono adicional durante este mes.

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Temas ANSES