El argentino dejará temporalmente el Real Madrid para buscar continuidad en la Fiorentina. La cesión será por una temporada, sin opción de compra, y deberá regresar al club español en junio de 2027.

El Real Madrid cede a Franco Mastantuono a un equipo de la Serie A

Franco Mastantuono jugará en Fiorentina durante la temporada 2026/27 , luego de que el club italiano alcanzara este miércoles un acuerdo con el Real Madrid para incorporarlo mediante un préstamo sin opción de compra, con el objetivo de que el futbolista argentino sume continuidad en el fútbol europeo.

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Mastantuono viajará en el transcurso de la semana hacia Italia para realizarse la revisión médica y posteriormente firmar la documentación correspondiente con la institución de Florencia.

La operación fue confirmada por Fabrizio Romano mediante su tradicional “here we go”, utilizado cuando una transferencia ya quedó acordada entre las partes y solo resta completar los trámites formales.

La cesión no incluirá opción ni obligación de compra , una condición impuesta por Real Madrid para conservar la totalidad de los derechos del exjugador de River y recuperarlo una vez finalizada la temporada.

El acuerdo se extenderá hasta junio de 2027, momento en el que el mediocampista deberá regresar a la capital española. Tampoco se establecieron porcentajes para Fiorentina ante una posible transferencia futura.

Real Madrid considera al argentino una pieza importante para su proyecto a largo plazo, pero entendió que necesitaba encontrar un equipo que pudiera ofrecerle mayor protagonismo después de no lograr consolidarse como titular durante su primera campaña en España.

Fiorentina tomó ventaja sobre Roma, Valencia y otras instituciones que habían consultado por el jugador, y terminó aceptando las condiciones establecidas por el conjunto madrileño.

El objetivo del préstamo será que Mastantuono acumule minutos, experiencia y continuidad competitiva en la Serie A, mientras Real Madrid seguirá de cerca su evolución antes de volver a evaluar su lugar dentro del plantel.

El futbolista mantiene contrato con la institución española hasta el 30 de junio de 2031, por lo que la cesión no representa una salida definitiva ni modifica la apuesta realizada cuando fue contratado desde River.