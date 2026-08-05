Sigue el exPotenciar Trabajo de ANSES en agosto: monto, cómo se cobra ahora y a quiénes les corresponde

Está destinado a quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo formal, como adultos mayores y madres de cuatro o más hijos.

El exProtenciar Trabajo se divide en dos programas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.

En agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) acreditará los pagos del Programa Acompañamiento Social , la asistencia que reemplazó a una parte del Potenciar Trabajo .

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La prestación, que depende del Ministerio de Capital Humano , está destinada a quienes enfrentan grandes dificultades para ingresar al mercado laboral , como adultos mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

El programa está destinado a quienes enfrentan dificultades para ingresar al mercado laboral , como adultos mayores sin cobertura, madres con múltiples hijos o personas con discapacidad.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables, promover su autonomía y acompañarlos en el desarrollo de capacidades personales y comunitarias.

Es por eso que ofrece a sus beneficiarios talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos, capacitaciones para impulsar emprendimientos, asesoramiento para jubilarse y una ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.

El plan prioriza a:

Personas mayores de 50 años.

Madres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Madres solteras o jefas de hogar.

Personas con discapacidad o adultos mayores sin cobertura social.

Familias con ingresos informales o vulnerables.

Hogares con cuatro o más menores a cargo.

Monto del exPotenciar Trabajo en agosto

De acuerdo a lo contemplado por el Ministerio de Capital Humano, los programas del ex Potenciar Trabajo contemplan el pago de $78.000 mensuales.

Además, el organismo confirmó la continuidad de Acompañamiento Social. A través de la Resolución 90/2026, se duplicó la vigencia original del plan, que pasó de 24 a 48 meses, por lo que funcionará, en principio, hasta abril de 2028 para quienes mantengan los requisitos exigidos.

Cómo se cobra la ayuda económica a través de ANSES

Los $78.000 se depositan de manera directa en la cuenta bancaria asignada al titular, sin necesidad de realizar gestiones adicionales cada mes.

Los pagos se efectúan de acuerdo con el calendario de ANSES. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su prestación, la fecha de cobro y la acreditación ingresando al sitio web oficial Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez acreditado el importe, podes utilizar los fondos mediante la tarjeta de débito, retirar efectivo por cajero automático o disponer del dinero a través de los canales habilitados por la entidad bancaria correspondiente.