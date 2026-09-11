Créditos hipotecarios UVA: 13 bancos recibieron fondos de ANSES y lanzan nuevas líneas para la vivienda

La inyección de fondos estatales busca darle un empujón a los préstamos para la vivienda y bajar las trabas para acceder a la casa propia.

Los bancos ya cuentan con los primeros fondos para volcar a los préstamos de compra, obra y reforma de vivienda.

Los créditos hipotecarios UVA tendrán una nueva etapa, luego de que 13 bancos recibieran fondos del FGS de ANSES para ampliar el financiamiento destinado a la vivienda. Las entidades podrán usar esos recursos para lanzar nuevas líneas o reforzar las que ya ofrecen.

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La primera licitación del programa ya fue completada y dejó definidos los bancos que accedieron al dinero. Ahora empieza el proceso para llevar esos recursos al mercado hipotecario.

El dinero sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y se coloca en los bancos mediante depósitos ajustados por UVA. El Banco Central participa como agente técnico de la operatoria y se encarga de llevar adelante las licitaciones.

El plan prevé volcar dos billones de pesos al mercado para sostener el crédito a largo plazo en todo el país.

En la primera ronda se ofrecieron $200.000 millones . Se presentaron 18 entidades, con 42 posturas por un total de $258.640 millones, por lo que la demanda superó el monto disponible.

La adjudicación se repartió entre dos plazos. A un año se colocaron $35.570 millones , con una tasa promedio de UVA más 2,67%, mientras que otros $164.429 millones quedaron a cinco años, con UVA más 4,94%. Más del 80% del dinero se concentró en el tramo más largo.

El esquema completo contempla diez licitaciones de $200.000 millones cada una, hasta alcanzar $2 billones. En cada ronda, una misma entidad podrá quedarse como máximo con el 20% de lo ofrecido.

Las nuevas condiciones imponen un tope a la tasa de interés y cubren la compra, obra o reforma de la vivienda única. Freepik

Topes de tasa, montos y plazos de devolución de los nuevos créditos

Los nuevos préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y la tasa no podrá superar UVA más 7,5% anual. Ese será el techo para las líneas financiadas con recursos del FGS.

El monto máximo por operación quedó fijado en 150.000 UVA, equivalente actualmente a unos $315 millones. Los créditos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Con esas condiciones, cada banco podrá lanzar un producto nuevo o adaptar alguna de las líneas hipotecarias que ya tenga vigentes.

Los 13 bancos adjudicados y la llegada de las nuevas líneas

De las 18 entidades que participaron de la licitación, 13 consiguieron una parte de los $200.000 millones y otras cinco quedaron afuera. El comunicado con los resultados no detalló cuáles fueron los bancos adjudicatarios ni cuánto recibió cada uno.

Las entidades tendrán 90 días para colocar los recursos y los primeros préstamos vinculados con el programa podrían aparecer entre octubre y noviembre. Cada banco definirá si lanza una línea específica o incorpora ese dinero a su oferta hipotecaria actual.