¿Por qué no vas a cobrar el bono completo de $70.000 de ANSES en septiembre 2026?

El bono de hasta $70.000 de ANSES se paga en septiembre, pero quienes superan la mínima reciben un monto proporcional según sus haberes.

El bono extraordinario previsional de septiembre tiene un máximo de $70.000 y se reduce para quienes cobran más que la jubilación mínima.

El bono extraordinario de ANSES de septiembre 2026 tiene un monto máximo de $70.000 , pero no todos los jubilados y pensionados recibirán esa suma. El Gobierno estableció un esquema proporcional para quienes cobran un haber superior al mínimo previsional.

La diferencia se explica por el mecanismo fijado en el Decreto 824/2026: quienes cobran hasta la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que para los haberes superiores el refuerzo alcanza solamente lo necesario para llegar a un determinado tope. Por eso, cuanto mayor sea el haber, menor será el bono .

En septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20 , después del aumento por movilidad del 2,11%. A partir de ese valor se determina cuánto corresponde cobrar por el bono extraordinario.

El decreto establece que quienes tienen un haber igual o inferior a la mínima reciben los $70.000 completos . En cambio, para quienes superan los $428.633,20, el bono será equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar $498.633,20 , resultado de sumar la mínima y el refuerzo máximo de $70.000.

Por lo tanto, $498.633,20 es el tope para acceder al bono proporcional . Quienes cobren por encima de ese monto no recibirán el refuerzo extraordinario de septiembre, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Gobierno.

¿Cuánto voy a cobrar en septiembre según mi haber de ANSES?

Si el haber previsional es de $428.633,20 o menos, corresponde el bono completo de $70.000. En ese caso, una persona que cobra la mínima recibirá un total de $498.633,20, sin contar otros conceptos que pudieran corresponderle.

Para quienes superan la mínima, el cálculo es diferente. Por ejemplo, una jubilación de $450.000 tendrá un bono de $48.633,20, mientras que una de $480.000 recibirá $18.633,20. En ambos casos, el haber más el bono llega a $498.633,20.

Si una persona cobra $498.633,20 o más, ya no recibe el bono extraordinario. De esta manera, el beneficio se reduce progresivamente a medida que aumenta el haber previsional y desaparece al superar el tope establecido.

¿De cuánto es el aumento por movilidad en septiembre?

La movilidad jubilatoria de septiembre de 2026 es del 2,11%. El porcentaje se aplica sobre los haberes previsionales y surge de la fórmula de actualización mensual vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este incremento, el haber mínimo garantizado pasó a $428.633,20 durante septiembre. También se actualizaron los demás valores previsionales de acuerdo con la normativa vigente.

El aumento por movilidad y el bono extraordinario son conceptos diferentes. Es decir, el 2,11% incrementa el haber previsional, mientras que los hasta $70.000 corresponden a un refuerzo adicional establecido para septiembre mediante el Decreto 824/2026.

¿Qué pasa si cobro más de la jubilación mínima?

Cobrar más que la mínima no significa quedar automáticamente afuera del bono. Si el haber se encuentra entre $428.633,20 y $498.633,20, ANSES paga un bono proporcional para completar hasta el segundo monto.

El sistema funciona de forma decreciente: por cada peso que el haber supera la mínima, disminuye en la misma proporción el refuerzo. Por eso, una persona con un haber de $430.000 cobrará casi los $70.000 completos, mientras que alguien cercano a $498.633 recibirá una suma mucho menor.

En cambio, quienes superen los $498.633,20 no recibirán el bono extraordinario. La medida alcanza a jubilaciones y pensiones comprendidas por el decreto, además de beneficios de PUAM y determinadas pensiones no contributivas, siempre que cumplan las condiciones establecidas.