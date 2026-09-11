La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES se paga durante septiembre de 2026 con un aumento del 2,11%. La actualización llevó el monto de la prestación a $342.906,56, de acuerdo con la resolución oficial de ANSES.
Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra la PUAM en septiembre de 2026 y de cuánto es el aumento
La PUAM de ANSES aumentó 2,11% en septiembre y sus titulares reciben además el bono de $70.000. Conocé las fechas según DNI.
-
Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre 2026
-
Créditos hipotecarios UVA: 13 bancos recibieron fondos de ANSES y lanzan nuevas líneas para la vivienda
Además, los titulares de la PUAM reciben el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total del mes llega a $412.906,56. El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI.
Cronograma de cobro de la PUAM en septiembre 2026
El calendario de pagos de la PUAM coincide con el correspondiente a las jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo. En septiembre, las acreditaciones comenzaron el 8 de septiembre y se extienden hasta el 21 de septiembre, según la terminación del documento.
- DNI terminados en 0: cobran el 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: cobran el 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: cobran el 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: cobran el 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: cobran el 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: cobran el 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: cobran el 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: cobran el 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: cobran el 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: cobran el 21 de septiembre
De esta manera, quienes tienen DNI terminado en 3 cobran el viernes 11 de septiembre, mientras que los últimos beneficiarios del cronograma, con documentos terminados en 9, tendrán el dinero disponible el lunes 21.
¿Cuánto se cobra por la PUAM en septiembre de 2026 con el aumento y el bono?
En septiembre, la PUAM quedó fijada oficialmente en $342.906,56, luego de la actualización mensual del 2,11%. Este valor surge de la Resolución 257/2026 de ANSES, que estableció los nuevos importes previsionales para el mes.
A ese monto se suma el bono de $70.000, que se paga de manera completa a los titulares de la PUAM porque la prestación se encuentra por debajo del haber mínimo jubilatorio. Así, el total de septiembre alcanza los $412.906,56.
El cálculo queda de la siguiente manera: $342.906,56 de PUAM + $70.000 de bono = $412.906,56. El refuerzo se acredita junto con la prestación y no modifica el monto base de la PUAM.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES este mes
La jubilación mínima también recibió el aumento del 2,11% y quedó en $428.633,20 durante septiembre. Con el bono completo de $70.000, quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $498.633,20.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el monto informado para septiembre es de aproximadamente $300.043,24, al que también se suma el bono de $70.000, para llegar a $370.043,24.
Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, el bono no necesariamente es de $70.000: se entrega de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $498.633,20. Por eso, el monto final depende del haber previsional de cada beneficiario.