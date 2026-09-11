Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra la PUAM en septiembre de 2026 y de cuánto es el aumento

La PUAM de ANSES aumentó 2,11% en septiembre y sus titulares reciben además el bono de $70.000. Conocé las fechas según DNI.

La PUAM de ANSES aumentó 2,11% en septiembre y sus beneficiarios reciben además el bono extraordinario de $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES se paga durante septiembre de 2026 con un aumento del 2,11% . La actualización llevó el monto de la prestación a $342.906,56 , de acuerdo con la resolución oficial de ANSES.

Además, los titulares de la PUAM reciben el bono extraordinario de $70.000 , por lo que el ingreso total del mes llega a $412.906,56 . El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI.

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el correspondiente a las jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo . En septiembre, las acreditaciones comenzaron el 8 de septiembre y se extienden hasta el 21 de septiembre , según la terminación del documento.

De esta manera, quienes tienen DNI terminado en 3 cobran el viernes 11 de septiembre , mientras que los últimos beneficiarios del cronograma, con documentos terminados en 9 , tendrán el dinero disponible el lunes 21.

En septiembre, la PUAM quedó fijada oficialmente en $342.906,56 , luego de la actualización mensual del 2,11%. Este valor surge de la Resolución 257/2026 de ANSES, que estableció los nuevos importes previsionales para el mes.

A ese monto se suma el bono de $70.000, que se paga de manera completa a los titulares de la PUAM porque la prestación se encuentra por debajo del haber mínimo jubilatorio. Así, el total de septiembre alcanza los $412.906,56.

El cálculo queda de la siguiente manera: $342.906,56 de PUAM + $70.000 de bono = $412.906,56. El refuerzo se acredita junto con la prestación y no modifica el monto base de la PUAM.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES este mes

La jubilación mínima también recibió el aumento del 2,11% y quedó en $428.633,20 durante septiembre. Con el bono completo de $70.000, quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $498.633,20.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el monto informado para septiembre es de aproximadamente $300.043,24, al que también se suma el bono de $70.000, para llegar a $370.043,24.

Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, el bono no necesariamente es de $70.000: se entrega de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $498.633,20. Por eso, el monto final depende del haber previsional de cada beneficiario.