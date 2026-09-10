Las jubilaciones, asignaciones y pensiones de ANSES aumentarán 1,7% en octubre

El dato de inflación de agosto definió el incremento que verán los beneficiarios en los montos del décimo mes del año. Conocé los números.

La actualización mensual de los haberes se calcula con el IPC nacional. Alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) prevé para octubre un incremento del 1,7% sobre las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares. El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue informado este jueves por INDEC.

El mecanismo vigente establece que los haberes previsionales se modifican todos los meses de acuerdo con la variación del IPC nacional. La normativa se estableció mediante el Decreto 274/2024 y es la fórmula que usa ANSES para calcular las movilidades mensuales.

La jubilación mínima va a pasar de $428.633,20 a $435.920 . El cálculo surge de aplicar el 1,7% sobre el haber vigente durante septiembre. En el otro extremo, la jubilación máxima pasará de $2.884.295,54 a $2.933.329, aproximadamente. El monto exacto depende del redondeo que establezca ANSES en la resolución correspondiente.

El aumento de octubre no modifica el bono extraordinario de $70.000 . Ese refuerzo se mantiene separado del haber y, por lo tanto, quienes tengan derecho a cobrarlo deberán sumarlo al nuevo monto previsional.

En septiembre, un jubilado que percibía la mínima recibió $428.633,20 de haber más $70.000 de bono, por un total de $498.633,20. Si el bono sigue en $70.000 durante octubre , valor que mantiene hace dos años, el ingreso de bolsillo de quienes cobran la mínima y acceden al refuerzo alcanzaría los $505.920 .

A cuánto aumentarán las Asignaciones Familiares en octubre 2026

El incremento del 1,7% también alcanza a las asignaciones familiares. En septiembre, ANSES aplicó una movilidad del 2,11% y fijó los valores correspondientes a ese mes mediante la Resolución 260/2026. La normativa establece que la actualización alcanza tanto los montos como los límites y rangos de ingresos que se utilizan para determinar quién puede cobrar cada prestación.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que en septiembre quedó en $154.031, pasaría a $156.650 en octubre. El mismo valor corresponde a la Asignación Universal por Embarazo (AUE). En el caso de la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF, el primer tramo de ingresos pasó a $77.025 en septiembre. Con el nuevo incremento del 1,7%, el importe quedaría en $78.335 durante octubre.

La actualización también se trasladará a los tramos restantes de las asignaciones familiares, cuyos valores dependen del Ingreso del Grupo Familiar. Los topes de ingresos también deberán actualizarse. En septiembre, el límite individual que podía dejar fuera del beneficio a todo el grupo familiar era de $3.157.449, mientras que el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar se ubicaba en $6.314.897.

El monto de las pensiones durante octubre 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen actualización del 1,7%. En septiembre, la PNC por invalidez y la pensión por vejez equivalían al 70% del haber mínimo, con un monto de $300.043,24. Al aplicar el aumento previsto para octubre, el valor ascendería a $305.144.

La PUAM, destinada a personas mayores que no cuentan con una jubilación contributiva, también se actualiza. Su valor de septiembre fue de $342.906,56, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Con una suba del 1,7%, pasaría a $348.736. Por otra parte, la Pensión para Madres de 7 hijos toma como referencia el haber mínimo. Por eso, el valor para octubre sería de $435.920.

Las cifras de octubre son el resultado de aplicar el 1,7% al esquema vigente en septiembre. ANSES deberá publicar la resolución con los importes definitivos y los correspondientes redondeos para oficializar cada prestación. La actualización se realiza de acuerdo con el mecanismo de movilidad que vincula los haberes y asignaciones con la evolución del IPC.