El Gobierno confirmó el bono de ANSES para julio: así quedan las escalas para jubilados y pensionados

Este extra también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones familiares.

La combinación de actualización y refuerzo elevará los ingresos de los sectores alcanzados por el beneficio, de acuerdo con los montos ya confirmados para el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya cuenta con los valores que regirán durante julio para jubilaciones, pensiones y asignaciones . La actualización surge tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indicador que determina el ajuste mensual de las prestaciones .

El dato de inflación de mayo se ubicó en 2,1%, porcentaje que impacta sobre los haberes previsionales y los beneficios sociales liquidados durante el próximo mes . La actualización de julio responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024, que vincula los incrementos mensuales con la evolución de los precios registrada dos meses antes.

Junto con el aumento por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del refuerzo económico destinado a sectores previsionales alcanzados por este complemento. De esta manera, una parte de los beneficiarios percibirá un ingreso adicional junto con su haber mensual.

El Gobierno Nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para julio. Este refuerzo se suma a los haberes previsionales de los grupos contemplados por la medida y complementa los ingresos mensuales de jubilados y pensionados alcanzados.

El adicional se acreditará junto con el haber mensual correspondiente al próximo período de pagos. El esquema ya se aplicó en meses anteriores como parte de la política de asistencia destinada a beneficiarios de menores ingresos previsionales. La continuidad del bono impacta especialmente sobre quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y determinadas pensiones administradas por ANSES. El refuerzo se incorpora dentro de la liquidación habitual del organismo.

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Ajuste por movilidad: ¿por qué las jubilaciones suben un 2,1% el próximo mes?

La normativa previsional vigente establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualicen cada mes según la variación del IPC informada por el INDEC. Para julio, el índice de referencia corresponde a la inflación registrada durante mayo. El incremento del 2,1% surge directamente del dato oficial de inflación publicado para ese período. El mecanismo busca trasladar la evolución de los precios a los valores de las prestaciones administradas por ANSES.

Como resultado de esa actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $411.989,32. Los beneficiarios que también reciban el bono extraordinario alcanzarán ingresos por $481.989,32 durante julio. Las asignaciones familiares y universales también recibirán aumentos bajo el mismo criterio de movilidad mensual. Los nuevos valores ya fueron definidos para el próximo cronograma de pagos.

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Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM: los nuevos montos confirmados por decreto

ANSES informó los importes que regirán durante julio para las distintas prestaciones previsionales y sociales. Los montos confirmados son los siguientes:

jubilación mínima: $411.989,32

jubilación mínima con bono: $481.989,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45

PUAM con bono: $399.591,45

pensiones no contributivas: $288.394,05

pensiones no contributivas con bono: $358.394,05

Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38

AUH con Discapacidad: $482.061,17

Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29

Las prestaciones vinculadas a discapacidad también registrarán incrementos durante julio, en línea con el ajuste aplicado al resto de los beneficios administrados por el organismo previsional.

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El mecanismo de ANSES para depositar el haber y el bono juntos

ANSES liquida los haberes y los refuerzos económicos dentro de una misma acreditación para los beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario. El procedimiento permite que ambos conceptos se reflejen en el saldo disponible al momento del cobro.

El organismo incorpora el refuerzo directamente en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales para percibirlo. El depósito se efectúa según el calendario de pagos correspondiente a cada prestación y la terminación del DNI. La metodología también se aplica sobre otros conceptos que forman parte de determinadas liquidaciones previsionales, como ocurre con el Sueldo Anual Complementario cuando corresponde su acreditación.