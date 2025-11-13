ANSES: de cuánto será la jubilación mínima de diciembre 2025 con el nuevo aumento







El incremento mensual dispuesto por el Gobierno modifica los ingresos de jubilados y pensionados, con un bono extra ya asegurado.

Gracias al dato de inflación de octubre 2025, ya se pueden confirmar los montos de diciembre.

El INDEC ya confirmó de cuanto fue la inflación de octubre 2025 y con esta cifra ya se puede saber de cuanto serán los haberes que recibirán los jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de diciembre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este aumento, los beneficiarios van a recibir un refuerzo adicional para compensar la pérdida del poder adquisitivo generado por el aumento de los precios de los últimos meses. Este adicional está pensado para quienes cobran los haberes más bajos.

ANSES.jpg La inflación de octubre 2025 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación correspondiente al mes de octubre fue del 2,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,3%. Este dato fue lo que definió el ajuste que ANSES va a aplicar sobre las jubilaciones y pensiones en diciembre.

El aumento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que busca mantener la estabilidad del ingreso real de los adultos mayores.

Monto de la jubilación mínima en diciembre 2025 Con el nuevo incremento, la jubilación mínima va a pasar a ser de $340.826,90. Además, quienes perciban ese monto van a seguir contando con el bono extraordinario de $70.000, para tener un refuerzo económico.

Este beneficio adicional alcanza únicamente a jubilados y pensionados con haberes mínimos, mientras que aquellos que cobren más de ese monto recibirán un pago proporcional hasta alcanzar un tope de $410.826,90. La actualización mensual de los haberes busca acompañar de alguna manera el ritmo de los precios y garantizar que las jubilaciones no queden desactualizadas frente al costo de vida. Con estos valores, el organismo previsional ofrece un cierre de año más estable para los beneficiarios.

Temas ANSES

INDEC