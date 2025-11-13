Kapanga celebra sigue celebrando sus 30 años con una nueva versión de "Desearía" junto a Bandalos Chinos







Ya se conocen los dos primeros adelantos: la explosiva reversión de su clásico “El Mono Relojero” con Damas Gratis y el estreno de “La Crudita” junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos.

Kapanga presentó un nuevo adelanto de su álbum de versiones.

Kapanga continúa revelando colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum que saldrá en 2026, un proyecto que celebra sus 3 décadas de trayectoria junto a grandes artistas de la música latinoamericana.

Ahora, llega el turno de "Desearía", una reinterpretación junto a Bandalos Chinos.

¿Cómo es la nueva versión de "Desearía"? Originalmente incluida en el disco “¡Esta! (2004)","Desearía " es una de las canciones más queridas del repertorio de Kapanga . En esta nueva versión, la banda de Quilmes se une a uno de los grupos más representativos del pop argentino actual para tender un puente entre generaciones: una fusión donde la energía rockera y festiva de Kapanga se encuentra con la elegancia pop y el pulso moderno de Bandalos Chinos.

Embed - KAPANGA on Instagram: "Desearía | Kapanga & Bandalos Chinos ¡YA DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS!" View this post on Instagram El resultado es una interpretación moderna que mantiene la esencia del tema original, destacando nuevamente el solo de guitarra que lo hacía único, y aportando una nueva impronta sonora que refleja el diálogo entre dos universos musicales. A más de veinte años de su lanzamiento “Desearía” sigue despertando una profunda nostalgia entre quienes la escuchan, manteniendo intacta la conexión emocional que la convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Kapanga.

Kapanga celebra sus 30 años en Obras Para celebrar esta nueva etapa y la reinterpretación de sus clásicos, Kapanga llevará la música al Estadio Obras el 5 de diciembre, prometiendo un show único donde se podrá vivir toda la energía de sus colaboraciones en vivo. Sin dudas, una cita imperdible para sus fanáticos.

