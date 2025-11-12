Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025







El INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente a octubre 2025 y los montos del próximo mes de las prestaciones ya se pueden calcular.

Las jubilaciones aumentan en diciembre y estos son los montos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones durante el último mes del año. Siguiendo la fórmula de movilidad, tras el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) respecto al índice de inflación que corresponde octubre, se pueden calcular los montos de los haberes previsionales.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos todos los meses, cuyo porcentaje se definirá según el último índice de inflación que se haya informado oficialmente. La medida tiene como objetivo que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados Freepik Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,3%. Por lo tanto, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarían los siguientes montos durante diciembre:

Jubilación Mínima: $340.826,90

Jubilación Máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva: $311.653,76 También se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con el haber mínimo, del cual quedan excluidos los que cobren más de $410.826,90. Los que cobren más del mínimo, recibirán un proporcional para llegar al tope:

Jubilación Mínima: $410.826,90

Jubilación Máxima: $2.363.160,10

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77

Pensión No Contributiva: $381.653,76

