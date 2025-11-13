PNC de ANSES: cuánto se gana en total con el bono de $70.000 en noviembre 2025







Descubrí los montos confirmados para estos beneficiarios y cuál será el monto final de la prestación con la ayuda extra.

ANSES actualizó los montos de la PNC en base a la inflación de septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), dirigidas a quienes por diferentes motivos no tienen un trabajo formal ni cuentan con cobertura médica previsional. Sin embargo, también recibirán un bono extra, si cumplen con un requisito fundamental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,1%, ya que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que estipula que los haberes del organismo se actualizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

jubilados ANSES.jpg Quiénes acceden a la PNC de ANSES El organismo ofrece diferentes tipos de Pensiones No Contributivas que acompaña a los beneficiarios según la situación correspondiente:

Pensión por Invalidez Laboral: acompaña a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Pensión por Vejez : dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

: dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. Pensión para Madres de 7 de Hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675): para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud a personas con estas patologías. Jubilados y Pensionados Freepik Monto de la PNC en noviembre 2025 A raíz del aumento mensual, los cobros de las PNC tienen un valor de $233.159,77 en noviembre. Sin embargo, todos los titulares que reciban haberes menores a la jubilación mínima también obtendrán un bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, por lo que el monto final para los titulares de estas pensiones es de $303.159,77.

Cuándo cobro la PNC de ANSES en noviembre 2025 Según el calendario de pagos de ANSES, las próximas fechas de cobro para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas son las siguientes, según el último número de sus DNI: DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Temas ANSES