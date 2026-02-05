La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que percibirán jubilados y pensionados durante febrero de 2026 tras la aplicación del aumento mensual por movilidad. El ajuste es del 2,85%, en línea con la fórmula vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás.
ANSES deposita $359.254 en febrero 2026 más un bono a este grupo de personas
Sin trámites adicionales y con acreditación automática: los nuevos valores del organismo.
-
Falta menos para el vencimiento de la presentación digital de la Libreta AUH: cómo hacerlo online en pocos pasos
-
El "truco" de ANSES que pocos jubilados usan y permite ahorrar más de $30.000 por me
Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000 para ciertos grupos de beneficiarios. De esta manera, quienes perciben el haber más bajo alcanzan un ingreso total de $429.254,35 durante el segundo mes del año.
Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
Los haberes previsionales quedaron actualizados para febrero de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $429.254,35
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05
Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35
Las jubilaciones y pensiones que superan la mínima, pero no alcanzan ese tope final, acceden a un bono proporcional hasta completar dicho monto.
Quiénes acceden al bono de $70.000
El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. Lo reciben de manera completa quienes perciben la jubilación mínima y algunas pensiones específicas.
También acceden al refuerzo quienes cobran jubilaciones o pensiones por debajo de $429.254,35, es decir:
-
Titulares de la jubilación mínima
-
Beneficiarios de la PUAM
-
Titulares de Pensiones No Contributivas
-
Madres de 7 hijos o más
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026
El pago de jubilaciones y pensiones de ANSES se realiza según el calendario oficial,
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario