5 de febrero 2026 - 23:00

ANSES deposita $359.254 en febrero 2026 más un bono a este grupo de personas

Sin trámites adicionales y con acreditación automática: los nuevos valores del organismo.

La jubilación mínima alcanza los $429.254,35&nbsp;

Depositphotos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que percibirán jubilados y pensionados durante febrero de 2026 tras la aplicación del aumento mensual por movilidad. El ajuste es del 2,85%, en línea con la fórmula vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás.

Con este incremento, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000 para ciertos grupos de beneficiarios. De esta manera, quienes perciben el haber más bajo alcanzan un ingreso total de $429.254,35 durante el segundo mes del año.

Informate más
anses-plata-04jpg.webp

Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

Los haberes previsionales quedaron actualizados para febrero de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $429.254,35

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05

  • Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35

Las jubilaciones y pensiones que superan la mínima, pero no alcanzan ese tope final, acceden a un bono proporcional hasta completar dicho monto.

jubilados ANSES.jpg

Quiénes acceden al bono de $70.000

El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. Lo reciben de manera completa quienes perciben la jubilación mínima y algunas pensiones específicas.

También acceden al refuerzo quienes cobran jubilaciones o pensiones por debajo de $429.254,35, es decir:

  • Titulares de la jubilación mínima

  • Beneficiarios de la PUAM

  • Titulares de Pensiones No Contributivas

  • Madres de 7 hijos o más

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026

El pago de jubilaciones y pensiones de ANSES se realiza según el calendario oficial,

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

