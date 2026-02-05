ANSES deposita hasta $357.403 a estas personas en febrero 2026 + Seguir en









El organismo previsional confirmó las cifras actualizadas, los extras adicionales y el cronograma completo de cobro.

ANSES se prepara para los pagos de febrero 2026.

Para febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un aumento que impacta en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este ajuste se basa en la fórmula de movilidad vigente y actualiza los valores mensuales que reciben millones de titulares.

Además del incremento general, sigue activo el refuerzo económico que permite mejorar los ingresos más bajos. Este complemento se paga de forma automática junto al haber mensual y varía según cada prestación.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las pensiones de ANSES en febrero 2026 Durante febrero 2026, las prestaciones previsionales reciben un aumento del 2,85%. Con esta actualización, los montos finales más el bono adicional quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $357.403,48.

Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzan $321.478,05.

Pensión para Madres de siete hijos alcanza $429.254,35. El haber mínimo jubilatorio queda en $359.254,35 pero, con el refuerzo, llega a $429.254,35. Las prestaciones que no superan ese valor acceden a un complemento variable hasta alcanzar ese tope.

Quiénes acceden al bono de $70.000 El refuerzo de $70.000 está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. Lo cobran de manera completa quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional aquellos que se encuentran por debajo del límite establecido para febrero.

Este adicional se acredita junto con el pago habitual, sin necesidad de realizar trámites extra. El objetivo es sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y acompañar a los sectores con mayor dependencia del sistema previsional. Cuándo cobro la pensión de ANSES en febrero 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

