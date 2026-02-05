Falta menos para el vencimiento de la presentación digital de la Libreta AUH: cómo hacerlo online en pocos pasos + Seguir en









El organismo previsional informó los requisitos a cumplir para presentar la documentación que habilita el 20% retenido.

Libreta AUH: cúándo se termina el plazo y que requisitos se deben cumplir para acceder al 20% retenido en 2025. Prensa ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Este trámite permite acceder al complemento acumulado durante 2024, un beneficio clave para las familias que reciben este apoyo económico. La presentación se realiza de manera digital, a través de la plataforma "Mi ANSES" o su aplicación móvil, simplificando el proceso para evitar traslados y demoras.

El documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes, requisitos obligatorios para cobrar el beneficio completo, incluyendo la Ayuda Escolar Anual. Quienes no completen este paso, perderán el acceso al 20% retenido y a otros beneficios complementarios.

ANSES billetes.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento anual, que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos en salud y educación de sus hijos. Este formulario habilita el cobro del 20% acumulado durante el año anterior y la Ayuda Escolar Anual, un monto adicional que complementa el ingreso familiar.

Sin la presentación de este documento, los beneficiarios no pueden acceder al monto completo de la asignación. La Libreta debe estar firmada por autoridades escolares y de salud, lo que garantiza que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo.

Cómo hacer la presentación digital El trámite para presentar la Libreta AUH de manera digital es sencillo y se realiza en pocos pasos:

Ingresar a "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social (también se puede usar la app móvil).

Dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH". Allí se debe revisar la información de los hijos o personas a cargo y verificar qué secciones (educación, salud o vacunación) faltan completar.

Generar la Libreta en formato digital y descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo completen y firmen.

Tomar una foto nítida del documento completo (sobre una superficie plana, con buena iluminación y las cuatro esquinas visibles). La imagen debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.

Subir la foto a "Mi ANSES" en la opción "Hijos" > "Libreta AUH" y seguir las instrucciones para finalizar el trámite.

El proceso culmina cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. Quienes no puedan realizar el trámite de manera digital tienen la opción de presentar la Libreta en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin necesidad de turno previo. Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 ANSES actualizó los montos de las asignaciones familiares para febrero de 2026, tras el ajuste del 2,85% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera: Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por cada menor a cargo.

AUH con discapacidad: $420.354.

Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (primer rango de ingresos).

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186. Los beneficios complementarios incluyen: Tarjeta Alimentar:

Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250.



Dos hijos: $81.936.



Tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche: $48.691 (para embarazadas desde el tercer mes y familias con niños menores de tres años). Los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada, sin requerir gestiones adicionales. Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero El cronograma de pagos de la AUH para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6: 19 de febrero.

DNI 7: 20 de febrero.

DNI 8: 23 de febrero.

DNI 9: 24 de febrero. Asignación por Embarazo DNI 0: 10 de febrero.

DNI 1: 11 de febrero.

DNI 2: 12 de febrero.

DNI 3: 13 de febrero.

DNI 4: 18 de febrero.

DNI 5: 19 de febrero.

DNI 6: 20 de febrero.

DNI 7: 23 de febrero.

DNI 8: 24 de febrero.

DNI 9: 25 de febrero. Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 11 de febrero.

DNI 2 y 3: 12 de febrero.

DNI 4 y 5: 13 de febrero.

DNI 6 y 7: 18 de febrero.

DNI 8 y 9: 19 de febrero. Los beneficiarios pueden consultar las fechas y el medio de cobro a través de la aplicación "Mi ANSES" o en la página web oficial del organismo.

