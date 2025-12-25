Cambia la Libreta AUH de ANSES en 2026: quiénes deben presentarla + Seguir en









El organismo previsional ajustó el control de escolaridad y salud aclarando a qué familias alcanza el nuevo sistema y qué pasa con el dinero retenido.

Las reglas de la Libreta AUH pueden cambiar para el 2026.

Estando a tan sólo días del 2026, se generaron diversas dudas entre muchas familias por una modificación en el control de requisitos para una asignación de ANSES muy importante. Esta confusión llegó al punto en el que muchos pensaron que el trámite anual ya no era necesario.

Desde el organismo previsional salieron a aclarar el alcance de la medida y remarcaron que la obligación sigue vigente para la mayoría de los titulares. Pero a partir del año que viene habrá una excepción puntual, según la edad de los chicos.

auh anses.webp Los cambios de la Libreta AUH en 2026 La actualización se basa en la Resolución 1170/2025, que incorporó un sistema de verificación automática de datos. El objetivo consiste en simplificar los controles, aunque no elimina la responsabilidad de acreditar salud y educación.

El nuevo esquema beneficia únicamente a niñas y niños de hasta 4 años inclusive. En esos casos, los controles médicos y el calendario de vacunación se validan a través del cruce de información entre organismos públicos. Si los registros están completos, el pago mensual se libera en su totalidad sin necesidad de presentar formularios.

A pesar de lo beneficiosa que es esta novedad, pueden existir errores administrativos. Si los datos no figuran correctamente cargados, incluso este grupo deberá cumplir con el trámite tradicional para evitar interrupciones en el cobro.

Para el resto de los beneficiarios, el procedimiento no sufrió modificaciones. La presentación anual sigue siendo obligatoria en los siguientes casos: Menores y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la acreditación de escolaridad sigue siendo manual.

Chicos de hasta 4 años cuyos controles de salud no aparecen registrados en el sistema nacional.

Familias que buscan cobrar el porcentaje acumulado de meses anteriores, retenido antes de la nueva normativa. El plazo para cumplir con la presentación de la Libreta AUH vence el 31 de diciembre. La validación del formulario habilita el pago del dinero retenido, que se acredita aproximadamente a los 60 días. Quienes no completen el trámite a tiempo arriesgan la pérdida de ese monto y la suspensión del beneficio mensual hasta regularizar la situación. Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Con el último ajuste por movilidad, el valor total de la asignación alcanzará los $125.554,30 por cada hijo. Como pasa habitualmente, el organismo deposita solo el 80% todos los meses. Mientras que por el momento, el 20% queda retenido hasta que se valide el cumplimiento de los controles exigidos. Ese saldo se acumula y se libera una vez presentada y aprobada la documentación correspondiente.

