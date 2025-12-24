SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de diciembre 2025 - 20:00

El Gobierno confirmó el monto total de las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Un incremento en los haberes que rige desde abril de 2024 de acuerdo al Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Además del cobro mensual de sus haberes, los beneficios para jubilados de ANSES funcionan como un complemento. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, en el mes de enero, los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2,47% respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025.

Si bien seguirá vigente durante 2026 y se mantendrá un monto fijo sin actualización por inflación, desde su presentación casi no sufrió ajustes y se mantuvo en la misma cifra desde inicios de año.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero

De acuerdo a los valores incrementados y al extra del bono el total quedaría así:

  • Jubilación mínima: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.350.461,71
  • PUAM: $ 349.441,46 ($ 279.441,46 + bono de $ 70.000)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 314.513,53 ($ 244.513,53 + bono de $ 70.000)
  • PNC madre de siete hijos: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)
    MI ANSES.webp

¿Cómo se cobra el bono de $70.000?

El bono se acreditará directamente junto con los haberes mensuales de cada jubilado y pensionado. El mismo está destinado a aquellas personas que cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Cabe destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que no cree posible a un aumento extraordinario, por lo que sólo se harán presentes los haberes relacionados con el IPC.

Las fechas para el cobro del mismo son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

