La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, en el mes de enero, los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2,47% respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025.
El Gobierno confirmó el monto total de las jubilaciones y pensiones en enero 2026
Un incremento en los haberes que rige desde abril de 2024 de acuerdo al Decreto de Movilidad Jubilatoria.
-
Qué se sabe del bono de ANSES de $70.000 para jubilados en enero 2026
-
PAMI adelantó cuáles son las credenciales que estarán vigentes en 2026
Si bien seguirá vigente durante 2026 y se mantendrá un monto fijo sin actualización por inflación, desde su presentación casi no sufrió ajustes y se mantuvo en la misma cifra desde inicios de año.
Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero
De acuerdo a los valores incrementados y al extra del bono el total quedaría así:
- Jubilación mínima: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)
- Jubilación máxima: $ 2.350.461,71
- PUAM: $ 349.441,46 ($ 279.441,46 + bono de $ 70.000)
- PNC por invalidez o vejez: $ 314.513,53 ($ 244.513,53 + bono de $ 70.000)
- PNC madre de siete hijos: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)
¿Cómo se cobra el bono de $70.000?
El bono se acreditará directamente junto con los haberes mensuales de cada jubilado y pensionado. El mismo está destinado a aquellas personas que cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Cabe destacar que el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que no cree posible a un aumento extraordinario, por lo que sólo se harán presentes los haberes relacionados con el IPC.
Las fechas para el cobro del mismo son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
-
DNI terminado en 0: 9 de enero
DNI terminado en 1: 12 de enero
DNI terminado en 2: 13 de enero
DNI terminado en 3: 14 de enero
DNI terminado en 4: 15 de enero
DNI terminado en 5: 16 de enero
DNI terminado en 6: 19 de enero
DNI terminado en 7: 20 de enero
DNI terminado en 8: 21 de enero
DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario